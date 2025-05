l Torretta Volley fa la storia, è in finale playoff per la serie B

Home

11 Maggio 2025

Livorno, 11 maggio 2025

È una serata da incorniciare per il Torretta,

che sabato 10 maggio espugna il parquet del Colle Val d’Elsa in Gara 2 e

strappa con merito il pass per la finale dei playoff promozione in Serie

B. Un’impresa costruita con pazienza, lucidità e spirito di gruppo,

contro un avversario mai domo nonostante le quattro sconfitte già

incassate dai livornesi tra girone playoff e semifinale.

Ogni parziale si è trasformato in una battaglia ad alta intensità, con

il Torretta capace di mantenere i nervi saldi e il gioco ordinato,

sostenuto da oltre sessanta tifosi in maglia gialla, presenti in

trasferta a spingere la squadra nei momenti più delicati. Il primo set

si apre con Riposati L. in regia e Galoppini opposto, Riposati M. e

Tellini in banda, Marzana e Baia al centro, Olmi e Melani a spartirsi i

compiti di ricezione e difesa. Dopo un avvio equilibrato, i labronici

accelerano sfruttando la potenza di Marzana e i muri puntuali di

Galoppini e Riposati L., chiudendo il set grazie a un primo tempo

vincente di Baia.

Nel secondo parziale, il Torretta accusa un calo e Colle Val d’Elsa ne

approfitta per portarsi avanti. Coach Orsolini rimescola le carte

inserendo Del Mastio, Malacarne e Costa, e la reazione arriva: i

livornesi ribaltano il set e si portano sul 24-22, ma sprecano due set

point e si vedono riacciuffare da una squadra coriacea, che pareggia

sull’1-1.

A quel punto sale in cattedra Marco Riposati, fin lì in ombra, che nel

terzo set mette la firma sul break decisivo con due ace, due punti su

free-ball e una pipe che taglia le gambe agli avversari. Con Olmi

preciso in ricezione, Mattolini e Tellini affondano i colpi che fanno la

differenza. Anche i subentrati Molesti e Costa rispondono presente, e il

Torretta rimette la testa avanti.

Il quarto set è una questione di cuore e testa. Colle prova a scappare,

ma la diagonale Galoppini–Riposati L. continua a macinare punti (28 in

due), mentre al servizio Mattolini e Costa tengono a galla la squadra

nei momenti chiave. Melani firma due difese da applausi che suonano la

carica, e Tellini mette a terra un pallone pesantissimo. A chiudere i

giochi ci pensa ancora Marco Riposati, con il punto del 25-23 che fa

esplodere la festa amaranto.

«È stata una partita durissima – racconta a fine gara il libero Melani –

ma non abbiamo mai smesso di crederci. Siamo orgogliosi del percorso

fatto e adesso ci giocheremo la finale con il Massa fino in fondo».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capitano Riposati M.,

protagonista di una prestazione maiuscola: «Colle è una grande squadra,

ha difeso e giocato con intensità fino all’ultimo pallone. Noi siamo

stati bravi a restare uniti. I parziali raccontano quanto fosse

equilibrata. Ora ci aspetta una finale contro una corazzata costruita

per salire in B, ma ce la giocheremo. Onore a Colle Val d’Elsa, un

avversario leale e di grande qualità».

Per il Torretta ora si apre il sipario della finale: serie al meglio

delle tre partite, con l’eventuale bella da giocare tra le mura amiche.

Di fronte ci sarà il Massa, squadra ambiziosa e data tra le favorite fin

dall’inizio della stagione. I livornesi ci arrivano con entusiasmo,

determinazione e la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.

Il roaster del Torretta:

Coach Orsolini, vice Benedetti, dirigente Galoppini.

Riposati L. (20 punti), Riposati M. (16, capitano), Tellini (9),

Galoppini (8), Marzana (6), Costa (6), Baia (5), Mattolini (2), Molesti

(1), Gianassi, Del Mastio, Malacarne, Olmi (L1), Melani (L2).

