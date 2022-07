Home

29 Luglio 2022

L’ US Livorno Basket presenta Iardella e Congedo. E sarà ufficialmente C Silver

Livorno 29 luglio 2022

L’Us Livorno basket, ripescato ufficialmente in C Silver, si candida al ruolo di regina del mercato.

Dopo aver messo a segno il colpo allenatore, ingaggiando l’esperto Marco Mori, la società amaranto ha tesserato due giocatori di livello straordinario: Alessio Iardella e Alessandro Congedo.

Iardella proviene da un’ottima annata in maglia Pielle in serie B.

Classe 1988, esterno dal tiro micidiale, il giocatore sarà una pedina fondamentale dello scacchiere della gloriosa Unione.

Così come Congedo, ala pivot del 1997, con un passato importante in maglia US, rimbalzista eccellente, con numeri notevolissimi, alla ripresa dopo una stagione trascorsa in Spagna per l’esperienza Erasmus.

«Approccio a questa nuova avventura con tantissimo entusiasmo – dice Iardella -, come sempre quando si cambia squadra.

C’è uno stimolo in più: soprattutto alla mia età, non è la categoria che fa la differenza, ma le persone con le quali vai a lavorare.

Qui ho avvertito subito un ambiente sano, che vuol crescere, con un settore giovanile al top, e questo fa ben sperare per la solidità della società.

Cercavo un ambiente del genere, dove lavorare con serenità. Una scelta immediata e sono molto contento. Credo di poter portare esperienza, un mio modo di lavorare, dato che abbiamo un allenatore professionista e perfezionista. Il mio lavoro so farlo in una sola maniera.

Avrò un ruolo sul campo, certo, ma anche quello di mantenere i ranghi quadrati all’interno dello spogliatoio».

Gli fa eco Congedo: «Per me ritrovare il palazzetto, i dirigenti e alcuni dei ragazzi con cui giocavo è molto bello e stimolante.

Cercherò di migliorare il mio supporto alla squadra, rispetto a tre anni fa, è farò di tutto per arrivare al massimo. Sono stati fatti i primi innesti a partire da un allenatore fuori categoria.

I giovani sono promettenti, hanno grande potenziale, e oltre a me è arrivato un giocatore fortissimo. Mi aspetto di fare un bel campionato e sono certo che raggiungeremo i nostri obiettivi».

