“L’8… diversamente donne, per le donne”, cena a sostegno dei centri antiviolenza

5 Marzo 2026

“L’8… diversamente donne, per le donne”: una serata di musica e impegno al Circolo Arci Le Mi Bimbe per sostenere la rete dei Centri Antiviolenza di Livorno

Serata “L’8… diversamente donne, per le donne” -Sabato 8 marzo 2025, ore 20.30 -Circolo Arci Le Mi Bimbe, Ardenza (Livorno)

Promosso da: Circolo Arci Le Mi Bimbe e Associazione Oltre per Livorno

In collaborazione con: Livorno Civica

A sostegno di: Centri Antiviolenza Randi e Ippogrifo

Livorno – Una serata di musica, riflessione e convivialità per sostenere le donne e celebrare l’8 marzo con uno sguardo attento e concreto. È questo lo spirito dell’iniziativa “L’8… diversamente donne, per le donne”, in programma per sabato 8 marzo presso il Circolo Arci Le Mi Bimbe all’Ardenza.

L’evento è promosso dal Circolo Arci Le Mi Bimbe e dall’Associazione Oltre per Livorno, con la collaborazione di Livorno Civica, e si propone di unire l’intrattenimento alla sensibilizzazione. L’obiettivo è dare visibilità e sostegno ai Centri Antiviolenza della città, “Randi” e “Ippogrifo”, fondamentali punti di riferimento per tante donne e bambini.

La stampa è invitata a partecipare per raccontare un momento di comunità importante, che vuole essere un abbraccio collettivo alla “metà del cielo” e a chi, all’interno della rete antiviolenza, si prende cura ogni giorno di chi è in difficoltà.

Appello alla partecipazione con preghiera di pubblicazione degli obiettivi dell’iniziativa

“L’8… diversamente donne, per le donne”: una rete di solidarietà per i Centri Antiviolenza. Il Circolo Arci Le Mi Bimbe e l’Associazione Oltre per Livorno insieme per un 8 marzo di comunità e impegno civile

Un titolo che è già un programma: “L’8… diversamente donne, per le donne”. Perché l’8 marzo non vuole essere solo una ricorrenza, ma un’occasione per guardare avanti con determinazione e spirito di comunità. È con questo intento che il Circolo Arci Le Mi Bimbe e l’Associazione Oltre per Livorno, con la collaborazione di Livorno Civica, promuovono per sabato 8 marzo una serata di solidarietà e intrattenimento per sostenere i Centri Antiviolenza della città, Randi e Ippogrifo.

La scelta di dedicare la serata a queste realtà non è casuale. In un’epoca di profonda trasformazione sociale, dove i cambiamenti rapidi spesso portano con sé nuove fragilità, il ruolo dei Centri Antiviolenza diventa ancora più cruciale. Oggi più che mai, molte donne e bambini si trovano a vivere situazioni estreme: violenze fisiche e psicologiche, ricatti economici, solitudine. Fenomeni che le difficoltà quotidiane possono acuire, rendendo ancora più stretto il cerchio dell’oppressione.

In questo contesto, è fondamentale sottolineare l’importanza dell’impegno coordinato delle organizzazioni che fanno parte della rete antiviolenza. Questa rete, fatta di competenze, ascolto e accoglienza, rappresenta oggi un presidio di sicurezza e civiltà di cui forse non ci rendiamo sempre conto, ma che è vitale per garantire un futuro libero dalla violenza a tante donne e ai loro bambini. Sostenere Randi e Ippogrifo significa sostenere questo tessuto di protezione diffusa e silenziosa.

La serata al Circolo Arci Le Mi Bimbe vuole essere un concreto mattone di questa consapevolezza. Promossa con pari impegno dal Circolo Arci e dall’Associazione Oltre, con la collaborazione di Livorno Civica, l’iniziativa non vuole essere solo un momento di denuncia, ma anche una festa di comunità. Il programma prevede momenti di intrattenimento per stare insieme, sorridere e condividere, perché la cultura del rispetto e della parità passa anche attraverso la gioia di incontrarsi.

L’appello che gli organizzatori lanciano è a tutti: cittadini, associazioni, istituzioni. Partecipate numerosi. Sostenete i Centri Antiviolenza non solo con un contributo, ma anche con la vostra presenza e il vostro impegno.

E un richiamo speciale va alla politica. Chiediamo che l’obiettivo della parità di genere, di trattamento e di rispetto non sia più un tema da affrontare solo su sollecitazione della società civile, ma diventi una priorità costante e trasversale dell’agenda politica cittadina e nazionale. Perché siamo ancora lontani dal traguardo, e il cammino verso una società davvero equa per tutte e tutti richiede volontà, risorse e atti concreti.

Non mancate. Sabato 8 marzo, “diversamente donne, per le donne”, lo facciamo insieme, per dare voce a chi spesso non ce l’ha e per costruire una Livorno più giusta e accogliente.