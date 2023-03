Home

La 10 Asd di calcio a 5 femminile in campo per la Pubblica Assistenza di Cecina

15 Marzo 2023

La 10 Asd di calcio a 5 femminile in campo per la Pubblica Assistenza di Cecina

Cecina (Livorno) 15 marzo 2023

Sabato 18 marzo al campo della Polisportiva Palazzaccio scende in campo la solidarietà. La squadra di calcio a 5 femminile, La 10 Asd Livorno, che milita in serie A sfiderà la prima squadra del Palazzaccio; un match organizzato per raccogliere fondi da destinare alla Pubblica Assistenza di Cecina e in particolare:

all’acquisto delle 5 nuove ambulanze che andranno a sostituire alcuni degli attuali mezzi.

La raccolta fondi lanciata lo scorso autunno ha già permesso di far arrivare una prima prima ambulanza ma all’appello ne mancano ancora 4. Si ricorda che è stato aperto anche un crowdfunding sulla piattaforma Buonacausa.org a questo scopo.

Sabato 18 marzo il fischio d’inizio è fissato alle ore 16. La partita sarà preceduta alle 14.30 da una dimostrazione di primo soccorso che la Pubblica Assistenza farà a favore degli allievi della scuola calcio della Polisportiva Palazzaccio.

“Grazie alla Polisportiva Palazzaccio per questa iniziativa – sottolinea la presidente Serena Mulaz – e a La10 Asd che ha aderito con entusiasmo con la propria squadra.

Sarà una bellissima giornata di sport e solidarietà, un’altra delle tante iniziative fatte per sostenere questo obiettivo ambizioso che ci siamo posti e che ci permetterà di portare avanti i nostri servizi alla comunità nel migliore dei modi.

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito e che stanno continuano a farlo”.

