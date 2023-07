Home

Sport

Calcio

La 10 Futsal Femminile Livorno rinuncia alla Serie A per mancanza di sponsor

Calcio

14 Luglio 2023

La 10 Futsal Femminile Livorno rinuncia alla Serie A per mancanza di sponsor

Livorno 14 luglio 2023 – Serie A, addio: La 10 Futsal Femminile Livorno rinuncia al campionato

Dopo aver vinto i playoff, La 10 Futsal Femminile Livorno deve dire addio alla Serie A per mancanza di fondi.

Il presidente Dario Ghiselli esprime la sua amarezza e rassegnazione per il totale disinteresse delle imprese locali e dei media verso la sua squadra femminile, che avrebbe portato una vetrina fantastica alla città. Nonostante i tentativi di trovare altri finanziatori o di cedere la società a costo zero, Ghiselli non ha trovato alcuna soluzione e ha preferito non iscrivere La 10 al campionato.

La squadra femminile, guidata da Paolo Vannini, si ferma completamente e lascia solo bei ricordi.

Ghiselli ringrazia le ragazze, l’allenatore, gli sponsor e i tifosi che hanno sostenuto il progetto e annuncia che si concentrerà sulla C1 maschile e su una scuola futsal per bambine e bambini. Spera di riproporre un progetto di serie A in futuro, quando la città sarà più sensibile e meritevole.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin