Cronaca

30 Marzo 2025

Livorno 30 marzo 2025 La 5B Elettrotecnici si ritrova dopo oltre 50 anni: l’appello del professor Vezzani e il tuffo nei ricordi

Un’amicizia che il tempo non ha scalfito e una tradizione che si rinnova ogni anno. Gli ex alunni della 5B Elettrotecnici dell’Istituto Tecnico Industriale Galilei di Livorno, diplomatisi nel lontano luglio 1970, si sono ritrovati ancora una volta per rivivere emozioni, ricordi e momenti indimenticabili.

Come sempre, al loro fianco, il mitico professor Piergiorgio Vezzani, oggi ultranovantenne, ma con la stessa energia e ironia di quando era in cattedra.

Risate, poesie e un appello speciale

L’incontro, che si è svolto il 28 marzo 2025 in un locale sulla costa livornese, non è stato solo un’occasione per condividere risate e aneddoti, ma anche per celebrare un legame che resiste al tempo. Tra una poesia letta ad alta voce e il tradizionale appello degli ex alunni, la serata è stata un viaggio nella memoria, capace di far riaffiorare emozioni profonde.

Un’amicizia che dura da più di mezzo secolo

Questi incontri non sono semplici rimpatriate, ma veri e propri momenti di vita, in cui il passato si intreccia con il presente, e i ricordi diventano un patrimonio prezioso. È anche un’occasione per ricordare chi non c’è più, mantenendone vivo il ricordo nel cuore di chi ha condiviso con loro un pezzo di strada.

Ecco i partecipanti alla serata:

Ivo Baggiani, Italo Barsacchi, Roberto Bartolini, Antonio Bianchi, Maurizio Ciolli, Alessandro Creatini, Paolo Farnelli, Amedeo Forgiarini, Claudio Giorgi, Franco Grandi, Antonio Mustacchia, Galileo Nisti, Franco Pavoni, Alessandro Pescioli, Daniele Sandri, Flavio Sarti, Graziano Signorini e, ovviamente, il Prof. Piergiorgio Vezzani.

Ancora una volta, la 5B Elettrotecnici ha dimostrato che la scuola non è solo un luogo di formazione, ma una fucina di legami indissolubili, capaci di resistere al tempo e alle distanze.