Home

Eventi

La Banda Città di Livorno e la Fabry Rose Dance ASD alla Terrazza Mascagni per il centenario del Palio Marinaro

Eventi

26 Giugno 2026

La Banda Città di Livorno e la Fabry Rose Dance ASD alla Terrazza Mascagni per il centenario del Palio Marinaro

Livorno 26 giugno 2026

Sabato 27 giugno dalle ore 18:00, nella splendida cornice della Terrazza Mascagni, la Banda Città di Livorno prenderà parte alle celebrazioni per il centenario del Palio Marinaro, curando l’accompagnamento musicale dell’evento.

Per questa importante occasione, la Banda cittadina, da sempre attenta a nuove collaborazioni e sperimentazioni artistiche, proporrà al pubblico non solo alcuni brani brillanti del proprio repertorio, ma anche una selezione di musiche da ballo che saranno coreografate dai maestri Luisa e Davide della scuola Fabry Rose Dance ASD.

L’esibizione sarà un momento di festa, musica e coinvolgimento per tutta la cittadinanza, unendo la tradizione bandistica al fascino della danza. I ballerini della Fabry Rose Dance ASD invitano inoltre il pubblico a scoprire il mondo del tango e delle danze di coppia, attraverso corsi e lezioni private, dimostrando come il tango non sia affatto difficile, ma semplicemente bello, appassionante e adatto a tutte le età ( per info https://www.fabryrosedance.it/)

La Banda Città di Livorno e la Fabry Rose Dance ASD invitano quindi tutta la cittadinanza a partecipare a questa speciale edizione del Palio Marinaro, lasciandosi coinvolgere dal ritmo della musica, dall’eleganza della danza e dall’atmosfera unica di uno dei luoghi simbolo della città.

Un appuntamento da non perdere, per vivere insieme una serata di tradizione, spettacolo e partecipazione.