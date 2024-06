Home

14 Giugno 2024

Livorno 14 giugno 2024 – La battaglia per il marciapiede: segnaletica fai da te contro le due ruote

Via Ricasoli, la principale strada pedonalizzata di Livorno, è stata recentemente testimone di un atto di ribellione civica.

Nonostante la recente inaugurazione di una pista ciclabile, progettata per offrire sicurezza e ordine, alcuni ciclisti e utilizzatori di monopattini continuano a sfrecciare sui marciapiedi, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni.

Il 6 giugno, con grande entusiasmo, si è inaugurato il primo tratto dei lavori di riqualificazione di via Ricasoli.

La nuova zona pedonale, arricchita da panchine e fioriere, sembrava promettere un’oasi di tranquillità per i cittadini e i visitatori. Tuttavia, l’inciviltà di pochi rischia di vanificare gli sforzi compiuti; il marciapiede di fronte agli ingressi delle attività commerciali, sul lato opposto della pista ciclabile, è diventato un percorso impromptu per biciclette e monopattini.

La situazione ha raggiunto un punto tale che qualcuno esasperato ha preso in mano la situazione, installando una segnaletica “fai da te” in un tentativo disperato di ripristinare l’ordine.

Due birilli stradali, posti all’inizio del marciapiede, recano fogli con un messaggio chiaro e inequivocabile: “Il marciapiede è solo per pedoni e non per mezzi a due ruote”.

Questo gesto simboleggia la frustrazione di una comunità che chiede rispetto e sicurezza. La pista ciclabile, situata sul lato sinistro per chi entra in via Ricasoli da piazza Cavour, è stata realizzata proprio per evitare questi conflitti. Eppure, l’indisciplina persiste, ignorando le regole di convivenza civile e il diritto di ogni cittadino di camminare senza timore.

È tempo che le autorità intervengano con misure più incisive, affinché la segnaletica “fai da te” non diventi l’unica difesa contro l’inciviltà. La sicurezza dei pedoni e il rispetto delle norme non possono essere lasciati nelle mani di iniziative private. Livorno merita di vedere rispettata la propria zona pedonale, un patrimonio di tutti i cittadini che deve essere tutelato e valorizzato.

L’appello è chiaro: usiamo i mezzi a due ruote con responsabilità, rispettando le aree dedicate e la sicurezza altrui. Solo così potremo garantire che le strade di Livorno siano un esempio di civiltà e coesistenza pacifica tra pedoni e ciclisti.

