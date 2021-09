Home

La BCC di Castagneto Carducci è il nuovo sponsor dell’US Livorno

25 Settembre 2021

Livorno 25 settembre 2021 – La BCC di Castagneto Carducci è il nuovo sponsor dell’US Livorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver sottoscritto un accordo con Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, punto di riferimento sul territorio a livello bancario e finanziario, come sponsor ufficiale per la stagione 2021/22.

La Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, dal 2018 parte del gruppo bancario Cassa Centrale Banca, sarà presente con il proprio marchio sulla maglia da gara della prima squadra amaranto.

🎙 Fabrizio Mannari, direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci: «Siamo la banca della provincia di Livorno con 4 filiali in città, 16 nella provincia e 23 in totale. In provincia rappresentiamo quasi il 20% del mercato bancario sia in termini di impieghi che di raccolta. Adesso la città ci ha chiamato per dare una mano a far ripartire un’istituzione storica come l’Unione Sportiva Livorno 1915, una passione per tutti gli sportivi livornesi. Siamo felici di aver risposto presente al presidente della nuova società, Paolo Toccafondi, partecipando al progetto di ricostruzione con il nostro contributo più immediato, ovvero la sponsorizzazione della squadra. Siamo davvero orgogliosi di apporre il nostro logo sulla maglia amaranto».

