2 Gennaio 2025

Livorno 2 gennaio 2025 La Befana arriva a Salviano: calze e allegria per i più piccoli

Il Circolo Arci P. Carli Salviano, sotto la guida del presidente Fabio Altini, ha annunciato un’iniziativa speciale per celebrare la ricorrenza dell’Epifania. Sabato 6 gennaio, ore 10.30, il Circolo organizzerà un evento dedicato ai bambini del quartiere, che vedrà protagonista la tradizionale figura della Befana.

L’appuntamento prevede un giro per le strade del quartiere, durante il quale la Befana, accompagnata dai bambini, porterà gioia e allegria. Al termine del percorso, tutti i piccoli partecipanti riceveranno in dono una calza piena di dolci, un gesto simbolico per celebrare la festività in un clima di comunità e condivisione.

Fabio Altini invita calorosamente tutti i bambini del quartiere a partecipare, per vivere insieme un momento di festa e tradizione. L’evento, organizzato con il supporto del Circolo Arci Salviano, rappresenta un’occasione per rafforzare i legami tra i membri della comunità locale e far rivivere una delle più amate tradizioni italiane.

Non mancate: un giro con la Befana e tante sorprese vi aspettano!