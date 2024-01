Home

Eventi

La Befana arriva ad Antignano con un doppio appuntamento

Eventi

4 Gennaio 2024

La Befana arriva ad Antignano con un doppio appuntamento

Livorno 4 gennaio 2024 – La Befana arriva ad Antignano con un doppio appuntamento

Ad Antignano arriva la Befana per un pomeriggio di convivialità, cultura e partecipazione

La Befana arriva ad Antignano con due eventi speciali organizzati dall’Associazione Vivi Antignano con il sostegno del Comune di Livorno.

Si inizia alle 14.30 in piazza Bartolommei, dove i Vigili del Fuoco del Comando di Livorno, Distaccamento volontari di Collesalvetti, saranno i protagonisti di attività dedicate ai più piccoli.

Oltre a distribuire chicchi ai bimbi, questi professionisti così audaci e rigorosi nei momenti più difficili si trasformeranno in giocosi animatori, dando vita ad un’avventura unica: verrà simulato lo spegnimento di un incendio servendosi di pistole ad acqua e facendo interpretare il ruolo affascinante del pompiere ai bimbi che vorranno.

A seguire, In collaborazione con la Parrocchia , si svolgerà la premiazione del concorso dei presepi alle 16 nella Pieve di Santa Lucia in piazza del Castello, e alle 17. 15 il concerto dell’Ensemble di flauti e basso continuo (composto da 7 flauti, contrabbasso e clavicembalo). Il gruppo ha già dimostrato un alto livello artistico e musicale esibendosi in numerose occasioni nelle province di Livorno, Pisa e Lucca e si cimenterà nell’esecuzione di brani tratti dal repertorio di J. F. Wade, A. Corelli, G. P. Telemann e J. B. de Boismortier.

Con questo pomeriggio di festa, si concludono le iniziative organizzate dall’Associazione Vivi Antignano durante il periodo natalizio. L’intento è stato quello di offrire occasioni di incontro, convivialità, partecipazione alla vita di quartiere e di valorizzare tradizioni e cultura portandole proprio nel cuore del borgo. Uno spazio non solo “fisico”, ma fatto anche di relazioni ed esperienze da condividere.

La Befana arriva ad Antignano con un doppio appuntamento

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin