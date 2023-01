Home

Eventi

La Befana distribuirà dolci a Fonti del Corallo, sarà accompagnata dai Ninja Cave

Eventi

6 Gennaio 2023

La Befana distribuirà dolci a Fonti del Corallo, sarà accompagnata dai Ninja Cave

Livorno 5 gennaio 2022

Alcuni anni fa si presentarono improvvisamente a Fonti del Corallo travestiti da Babbo Natale destando stupore e ammirazione per le loro evoluzioni acrobatiche al limite dell’incredibile.

Quest’anno si proporranno nuovamente ai visitatori del centro commerciale di Porta a Terra in qualità di insoliti assistenti della Befana; loro sono i membri del gruppo di atleti-performer del Ninja Cave di via Pera, veri e propri acrobati e parkouristi

Nel giorno dell’Epifania, dalle 16,30 in poi, regaleranno a tutti i presenti a Fonti del Corallo momenti di spettacolarità con evoluzioni, salti e “voli”, inseriti in flash-mob che coinvolgeranno in momenti diversi tutta la Galleria del centro commerciale.

A capitanarli Michele Silvestri, punto di riferimento per l’Italia di uno sport ad ostacoli dai caratteri estremi che ritroveremo presumibilmente per la prima volta alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028.

Il loro compito, venerdì pomeriggio, sarà quello di accompagnare la visita che la Befana farà a piccoli e grandi in Galleria

L’allegra e saggia nonnetta arriverà con la banda di acrobati e distribuirà dolci, caramelle ed altri doni a tutti coloro che avranno piacere di incontrarla.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin