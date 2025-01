Home

Cronaca

6 Gennaio 2025

Livorno 6 gennaio 2025 La Befana è arrivata a Salviano

Questa mattina il Circolo Arci P.Carli Salviano ha organizzato la festa della Befana nel quartiere, con un giro nel quartiere che ha visto la presenza di moltissimi.i bambini, per questo ringraziamo Ottorino per il mezzo e il vigili urbani che come sempre hanno dato sostegno ad iniziative sociali.

Al termine il Circolo ha donato una calza a tutti I bambini presenti, soddisfazione per I Associazione Insieme per Costruire per la presenza all iniziativa.

La Vice Sindaco Libera Camici che ha partecipato all iniziativa, ha dato un saluto e un plauso per l impegno sociale del circolo.