La Befana e l’Avventura con i Vigili del Fuoco: Un Pomeriggio Indimenticabile ad Antignano

6 Gennaio 2024

Livorno 6 gennaio 2023 – La Befana e l’Avventura con i Vigili del Fuoco: Un Pomeriggio Indimenticabile ad Antignano

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, in piazza Bartolomei ad Antignano numerosi coraggiosi bambini hanno sfidato il brutto tempo per accogliere la Befana. Fortunatamente, una pausa dalla pioggia ha concesso momenti di attesa per l’arrivo della simpatica vecchietta e ha regalato poi gioia e sorrisi

Intorno alle ore 15.00, l’attesa è stata premiata con l’arrivo della Befana, che ha fatto il suo ingresso in piazza a bordo di un insolito mezzo di trasporto, l’auto dei Vigili del Fuoco. Accolta calorosamente dai bambini presenti, la gentile vecchietta ha iniziato la distribuzione di dolci e caramelle, regalando dolci momenti di festa.

Prima della sua partenza, la Befana si è concessa agli scatti fotografici, offrendo a ciascun bambino la possibilità di conservare un tenero ricordo di questo incontro magico.

Dopo l’addio alla Befana, che doveva proseguire la sua missione con altri bambini, è stata la volta dei Vigili del Fuoco del Comando di Livorno, Distaccamento Volontari di Collesalvetti, che si sono messi a intrattenere i più piccoli con attività speciali.

Questi professionisti, audaci e rigorosi nei momenti difficili, si sono trasformati in giocosi animatori, creando un’avventura unica; la simulazione dello spegnimento di un incendio. Con l’uso di pistole ad acqua, hanno coinvolto i bambini nel ruolo affascinante dei pompieri, permettendo loro di partecipare attivamente al gioco.

In questo pomeriggio incantevole ad Antignano, la Befana e i Vigili del Fuoco hanno reso speciale ogni istante, creando ricordi indelebili di gioia e divertimento per tutta la comunità.

A garantire la sicurezza dei presenti alla manifestazione, i volontari della Misericordia di Antignano

