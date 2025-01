Home

Cronaca

La Befana “porta 100 anni” a nonna Anna Rita Kronn. Gli auguri sel sindaco alla nuova centenaria livornese

Cronaca

6 Gennaio 2025

La Befana “porta 100 anni” a nonna Anna Rita Kronn. Gli auguri sel sindaco alla nuova centenaria livornese

Livorno 6 gennaio 2024 La Befana “porta 100 anni” a nonna Anna Rita Kronn. Gli auguri sel sindaco alla nuova centenaria livornese

Compie cento anni la signora Anna Rita Kronn, vedova Discepolo. Anna Rita è nata a Castellammare di Stabia il 6 gennaio 1925, il padre era in Polizia e così la famiglia, dopo aver soggiornato a Ferrara, Spezia e Massa, si è definitivamente stabilita a Livorno.

Ha due figli, Daniele e Umberto, e quattro nipoti, di cui una che vive a Parigi e un ragazzo che vive ad Assisi.

Nonna Anna Rita gode di buona salute e dopo essere rimasta vedova ha viaggiato molto, negli Stati Uniti e in Europa, per andare a trovare i suoi parenti sparsi per il mondo.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti le ha fatto recapitare un omaggio floreale con gli auguri della città.



Nella foto Anna Rita con i figli Umberto e Daniele e le nuore Dominique e Anna