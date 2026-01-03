Home

Livorno 3 gennaio 2026 La Befana torna a Shangai: giochi, dolci e merenda per tutti i bambini

Anche nel 2026 la Befana torna a fare tappa nel cuore del quartiere Shangai, confermando un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una semplice festa. Lunedì 6 gennaio, a partire dalle ore 16.00, i locali della Casa delle Suorine, in via Orazio Paretti, si trasformeranno in uno spazio di gioia, condivisione e accoglienza dedicato ai più piccoli.

A organizzare l’iniziativa è l’Associazione Oltre per Livorno, che anche quest’anno ha voluto regalare ai bambini del quartiere un pomeriggio speciale all’insegna della tradizione dell’Epifania. La Befana arriverà carica di giocattoli, calze piene di dolciumi e una merenda per tutti, accolta dall’entusiasmo dei bimbi e dal sorriso dei volontari che rendono possibile l’evento.

L’iniziativa si inserisce nel solco di un impegno che si rinnova nel tempo e che ha come obiettivo principale quello di rafforzare il senso di comunità, offrendo alle famiglie un momento di serenità e di festa condivisa. Non si tratta solo di distribuire doni, ma di creare un’occasione di incontro, capace di far sentire ogni bambino protagonista e accolto.

Nel quartiere Shangai, dove la dimensione sociale e solidale riveste un ruolo fondamentale, la Befana rappresenta un simbolo di attenzione e vicinanza concreta. Un gesto semplice, ma carico di significato, che restituisce valore alle relazioni e alla presenza attiva del volontariato sul territorio.

L’appuntamento è aperto a tutti: bambini, famiglie e residenti sono invitati a partecipare per vivere insieme un pomeriggio di allegria, colori e tradizione. Perché, come ogni anno, la Befana non porta solo dolci e giochi, ma anche un messaggio di comunità, inclusione e speranza.

