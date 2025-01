Home

Eventi

La Befana vien dal mare: pomeriggio di animazione ad Antignano

Eventi

4 Gennaio 2025

La Befana vien dal mare: pomeriggio di animazione ad Antignano

Livorno 4 gennaio 2024 La Befana vien dal mare: pomeriggio di animazione ad Antignano

L’Associazione Vivi Antignano, con la compartecipazione del Comune di Livorno, festeggia la Befana, lunedì 6 gennaio.

La festa inizierà alle 15,30 presso l’Istituto San Giuseppe in via del Littorale n. 28. Lì, ritrovo dei bambini che porteranno da casa un piccolo barattolo di vetro liscio di circa 250 ml;

Nella sala messa a disposizione, troveranno colla, pennelli e carta colorata per decorare il vasetto. Una volta pronto, vi sarà inserito un lumino e il barattolo sarà legato ad un bastoncino; ed ecco fatto la lanterna;

Verso le 16,30 ci incammineremo con le nostre lanternine illuminate e faremo una bella passeggiata attraverso il paese, fino a raggiungere il Moletto di Antignano, cantando canzoncine e ascoltando le storielle raccontate dalle animatrici del Clown Prezzemolina.

Arrivati al Moletto, il Circolo della Pesca avrà preparato per tutti una buona merenda alla maniera antica e semplice di pane e …. ; aspetteremo il calasole, per salutare il mare e scoprire se nei paraggi si aggiri la Befana . Vediamo se riusciremo a vederla e a farci portare tanti chicchi per tutti.

Alle 18,00 con le nostre lanterne illuminate faremo rientro all’Istituto San Giuseppe, insieme alla Befana che ci racconterà nel percorso la sua storia e le sue avventure.

In caso di maltempo la passeggiata sarà sostituita da giochi e animazione all’interno dei locali dell’Istituto San Giuseppe. Sono ben graditi fratellini piccoli, nonni ecc. E’ consigliata la prenotazione che indichi il numero dei bambini che si iscrivono al laboratorio e gli adulti che li accompagnano. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

All’organizzazione della Festa hanno collaborato Il Circolo della Pesca, La Misericordia di Antignano, Il Gruppo Fratres Donatori di sangue.

La Befana vien dal mare: pomeriggio di animazione ad Antignano