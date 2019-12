Home

“La bella addormentata” con il Balletto di Mosca apre la stagione di danza al Goldoni

18 dicembre 2019

“La bella addormentata” con il Balletto di Mosca apre la stagione di danza al Goldoni

Livorno18 dicembre 2019 – Torna la grande danza ed il fantastico mondo delle favole al Teatro Goldoni di Livorno con un capolavoro del balletto classico: La bella addormentata di Čajkovskij. Lo spettacolo, atteso per giovedì 19 dicembre, alle ore 21 inaugura la Stagione di Danza con l’allestimento ed interpretazione del Balletto di Mosca “Classical Russian Ballet”, riconosciuta in tutto il mondo come una delle compagnie di balletto russo di maggior prestigio.

La compagine, diretta da Evgeniya Bespalova che firma anche i meravigliosi costumi con dettagli sontuosi e barocchi, si propone già dalla sua fondazione avvenuta nel 2005 nella città di Mosca, di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. Composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche (Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm, ecc.), presenta un corpo di ballo e solisti di rara eleganza tecnica ed interpretativa, nel quale preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con la forza dei talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.

Con le mitiche e splendide coreografie di Marius Petipa, Maestro di danza e coreografo dei Teatri Imperiali Russi a San Pietroburgo per tutta la fine ‘800, rivivrà la storia danzata della principessa Aurora, dal sortilegio scagliato su di lei dalla perfida maga Carbosse, fino allo spezzarsi dell’incantesimo ad opera dell’innamorato Principe con il conclusivo Grand pas de Deux, in un’apoteosi di felicità. Un mondo incantato fatto di castelli, foreste, maledizioni ed incantesimi, con le splendide melodie senza tempo di Čajkovskij.

Un’opera romantica che rappresenta una grande sfida per tutti i ballerini, specialmente per Elena Kabanova nell’interpretazione del personaggio principale, la Principessa Aurora, che richiede uno stile cristallino elegante e fragile in una dimensione di sogno.

Biglietti ancora disponibili al botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì dalle 10 alle 13 ed il mercoledì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.30 e su www.ticketone.it. Prezzi dai 30 € ai 48 €.