Home

Eventi

“La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario”, tour gratuito organizzato da Agave

Eventi

3 Dicembre 2025

“La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario”, tour gratuito organizzato da Agave

Livorno 3 dicembre 2025 “La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario”, tour gratuito organizzato da Agave

SABATO 6 DICEMBRE – ORE 15:30

“La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario”

Ultime due occasioni per prendere parte a Giubileo in Tour, che sabato prossimo, 6 dicembre alle ore 15.30, farà nuovamente tappa a Montenero.

“La Bella Collina: Montenero e il suo Santuario” è il percorso guidato che offrirà un’esperienza immersiva tra le meraviglie del Santuario della Madonna delle Grazie, la sua storia e le numerose opere d’arte custodite al suo interno.

L’itinerario si svilupperà tra gli spazi della Chiesa, la galleria degli ex voto antichi e l’area esterna, dove si approfondirà il Famedio e l’evoluzione di questo straordinario complesso monumentale.

La partecipazione è gratuita e la prenotazione obbligatoria.

Prenota il tuo posto dal nostro sito https://www.agaveservizi.it/giubileo-in-tour.htm oppure chiama al 3480404516 – 0586/897890, o invia una mail a prenotazioni@agaveservizi.it.

L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del Comune di Livorno e del Consiglio di Zona 5 Livorno.