7 Agosto 2024

Livorno 7 agosto 2024 – La Bella Estate: i mestieri del cinema, gli appuntamenti dell’8 e del 9 agosto nel parco di Villa Maria

Settimana tutta al femminile quella de “La Bella Estate – I mestieri del cinema” con i due eventi che avranno luogo giovedì 8 e venerdì 9 agosto nel parco di Villa Maria alle ore 18.30, dove ha sede il Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo. Promossa dal Comune di Livorno e organizzata da Coop. Itinera la rassegna vede la collaborazione di Fisar Livorno, Cinema Teatro 4 Mori e FIPILI Horror Festival.

Giovedì 8 agosto, sarà protagonista dell’incontro, dal titolo Tradurre e sottotitolare le serie TV, Valeria Cervetti.

Livornese di nascita, ha alle spalle il lavoro di adattamento e sottotitolazione di oltre 800.000 minuti di prodotti audiovisivi. È adattatrice nelle liste ufficiali Rai, lavora stabilmente per Rai, Mediaset, Apple TV+, Amazon e dal 2015 è revisora per le edizioni italiane di Netflix. Ha lavorato per anni nella produzione e distribuzione televisiva e cinematografica. È docente in varie università italiane ed estere ed è membro del comitato scientifico della Casa delle Traduzioni di Roma. L’incontro, che si concluderà con una degustazione a cura di FISAR, in collaborazione con la cantina Fortulla di Castiglioncello, sarà introdotto della traduttrice Fabia Barbieri.

Venerdì 9 agosto sarà ospite la regista Milena Cocozza.

L’incontro vedrà anche la partecipazione dell’attore Guglielmo Favilla, livornese di nascita, affezionato de La Bella Estate. Cocozza e Favilla lavorano insieme sul set de “I delitti del Barlume”, non a caso l’incontro ha per tema Dirigere le serie TV, tra i prodotti televisivi più amati e seguiti dal pubblico del piccolo schermo.

Milena Cocozza ha lavorato con come aiuto regista con Stefano Sollima, Claudio Cupellini, Davide Marengo, Ivano de Matteo e Ivan Cotroneo, e con i Manetti Bros. Nel 2013 ha diretto la commedia Voglio un mondo rosa shokking e nel 2020 il film Letto n.6 con Carolina Crescentini. Per la televisione ha lavorato alla seconda stagione di Mare Fuori prodotta dalla Rai nel 2021 e alle ultime quattro stagioni de I delitti del BarLume, tratte dai romanzi di Marco Malvaldi. Degna conclusione dell’incontro la degustazione a cura di Fisar Livorno grazie alla collaborazione di Podere Nannini, che ha sede a Riotorto in Val di Cornia.

Fino al 30 settembre sarà possibile visitare la mostra di fotografia dell’artista Manuela De Rosa, dal titolo In Praesentia, allestita all’interno della biblioteca.

Laureata in materie letterarie e artistiche, De Rosa lavora su tematiche di identità, inconscio, visione, censura, corpo e ambiente attraverso progetti di fotografia digitale ed analogica, performance e video e dedicandosi alla fotografia di reportage in eventi e spettacoli. Ha esposto in mostre e festival di ambito nazionale, tra cui il Wire Festival di Roma, la rassegna di arte contemporanea ArtInsolite di Lajatico e di recente alla prima edizione del Festival della Fotografia Femminile L’altra donna, tenuto a Livorno lo scorso settembre.

L’ingresso agli eventi è libero, gratuito e accessibile a tutti.

LA BELLA ESTATE, i mestieri del cinema

30 luglio – 19 agosto 2024

Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, Villa Maria, Via Redi, 22 – Livorno

Telefono 0586219265 dal lunedì al sabato 8.30-13.30

bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI, inizio ore 18.30

Lunedi 12 agosto

Francesco Bruni regista e sceneggiatore

Con Roberta Ferrari, direttrice del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università degli Studi di Pisa, Roberta Cella, direttrice del Master e Gloria Penso, responsabile Unità didattica

Scrivere le serie TV. Master di secondo livello dell’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica

Degustazione a cura di FISAR, in collaborazione con Sant’Agnese Farm, Piombino

A seguire Cinema in Villa, Arena Fabbricotti, ore 21.30 con la proiezione del film Noi4, 2014, regia di F. Bruni

(Ingresso euro 3.50 con Cinema Revolution)

Lunedì 19 agosto

Giulia Giapponesi, regista

Il documentario. Dai maestri della pittura italiana a Bella Ciao

Introduce: Valentina Restivo

Degustazione a cura di FISAR, in collaborazione con Colline Albelle, Riparbella

A seguire Cinema in Villa, Arena Fabbricotti, ore 21.30 con la proiezione del docu film Bella Ciao, Per la libertà, 2022, regia di G. Giapponesi

(Ingresso euro 3.50 con Cinema Revolution)

