La Bella Estate, lunedì 1 agosto prende il via la rassegna dedicata ai mestieri del cinema

31 Luglio 2022

Livorno 31 luglio 2022 – La Bella Estate, lunedì 1 agosto prende il via la rassegna dedicata ai mestieri del cinema

Saranno l’attrice Rosa Palasciano e il regista Ciro De Caro, a dare il via, lunedì 1 agosto, alle ore 18.30, a “La Bella Estate”, rassegna dedicata ai talk sui mestieri del cinema, promossa dalla Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, e organizzata da Cooperativa Itinera.

In questa quarta edizione sono state messe in campo collaborazioni con più realtà del territorio per valorizzare la settima arte. In contemporanea agli incontri con i professionisti del cinema sarà allestita negli spazi della biblioteca, la mostra di Valentina Restivo dedicata alla filmografia di Pasolini dal titolo “io sono una forza del passato”. La mostra sarà visitabile in occasione degli eventi e la mattina, per tutto il mese di agosto. Inoltre, per invitare il pubblico a tornare a godere dei film nelle sale cinematografiche, alcuni degli incontri sono stati coordinati con le arene estive della città.

La rassegna vede la collaborazione di Cinema 4Mori, Kinoglaz, FIPILI Horror Festival, LaFeltrinelli. Inoltre grazie alla collaborazione con FISAR Livorno, alcuni degli eventi saranno conclusi con una degustazione di vini del territorio, gentilmente offerti dalle cantine “La Tanna” di Collesalvetti, “Sant’Agnese” di Piombino, e “La Regola” di Riparbella.

Sei gli appuntamenti previsti fino al 26 agosto che saranno ospitati nel parco di Villa Maria.

Di seguito in dettaglio il programma di lunedì 1 agosto.

Rosa Palasciano, attrice e Ciro De Caro, regista

«Giulia» film vincitore Premio speciale Nobis – Nastri d’Argento 2022

conduce Enrico Battocchi in collaborazione con Circolo del Cinema Kinoglaz e Sguardi in Fortezza

A SEGUIRE

Film: “Giulia “di Ciro De Caro, Sguardi in Fortezza, Fortezza Vecchia, h 21.30

Rosa Palasciano – Esordisce con lo spettacolo “Katzelmacher” diretta dalla regista premio Ubu Lisa Ferlazzo Natoli, recita in diverse produzioni della compagnia Triangolo Scaleno Teatro, Masaki Iwana, Compagnia DOO (Odin Teatret). Inizia a scrivere e recitare in cortometraggi indipendenti fino ad esordire al cinema nel film “Rudy Valentino”, interpretando il ruolo di Maria. Recita nel film “L’uomo dal fiore in bocca” di Gabriele Lavia. E’ l’interprete principale e co-sceneggiatrice del film “Giulia” di Ciro De Caro.

Ciro De Caro lavora come regista e sceneggiatore da oltre 15 anni, soprattutto in pubblicità.

Ha lavorato con alcune delle più importanti produzioni ed agenzie pubblicitarie italiane ed internazionali, per le quali ha diretto numerosi spot per l’Italia e per l’estero.

Ha diretto magazine e promo per le tv satellitari SKY e FOX, serie pilota per la TV ed alcuni cortometraggi vincitori di diversi premi. “Spaghetti Story” è il suo primo lungometraggio: diventato un caso cinematografico in Italia, è stato uno dei rari casi di film indipendenti “low budget” a farsi notare anche al box office. Selezionato in oltre 50 tra festival e rassegne nazionali ed internazionali ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Nel 2016 ha girato il suo secondo film, “Acqua di marzo”, mentre “Giulia” (2021) è il suo terzo film.

Il film

Giulia

Regia di Ciro De Caro. Con Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Matteo Quinzi.

Drammatico, – Italia, 2021

“Giulia”, vincitore del Premio Speciale Nobis agli ultimi Nastri d’Argento come miglior film indipendente e low budget, candidato ai David di Donatello e presentato in anteprima alle Giornate degli Autori durante il Festival di Venezia 2021.

IN CONTEMPORANEA:

“ io sono una forza del passato”

DI VALENTINA RESTIVO

MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI SUL CINEMA DI PIER PAOLO PASOLINI

Biblioteca di Villa Maria

L’incontro è a ingresso libero

Le proiezione del film “Giulia” è all’interno della rassegna “Sguardi in Fortezza”

(ingresso 7 euro)

Evento a cura di Comune di Livorno e Cooperativa Itinera

In collaborazione con:

Kinoglaz, Livù, FISAR, MarediVino, La Tanna

VILLA MARIA – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo – Biblioteca Labronica

Via F. Redi 22 – (ingresso anche da Via Calzabigi 54) – Livorno

Per informazioni e prenotazioni

(lunedì a sabato 8.30/13.30):

Tel. 0586219265

bibspettacolovillamaria@comune.livorno.it

Linkedin