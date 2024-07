Home

25 Luglio 2024

Livorno 25 luglio 2024 – La Bella Estate torna con cinque appuntamenti dedicati al mondo del cinema

La rassegna prenderà il via martedì 30 luglio alle 18.30 per concludersi lunedì 19 agosto

La rassegna La Bella Estate, i mestieri del cinema riparte martedì 30 luglio alle ore 18.30 con il primo dei cinque appuntamenti dedicati al mondo del cinema, organizzati alla Biblioteca Labronica sede di Villa Maria, Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo.

Promossa dal Comune di Livorno e realizzata dalla Cooperativa Itinera in collaborazione con Fisar Livorno, Cinema Teatro 4 Mori e FIPILI Horror Festival, la rassegna vedrà, come ogni anno, la partecipazione di alcune cantine del territorio – Gimonda, Fortulla, Podere Nannini, Sant’Agnese Farm e Colline Albelle – che offriranno, al termine degli incontri, la degustazione dei vini prodotti.

La Bella Estate rassegna di approfondimento sulle professioni del cinema vedrà quest’anno un focus sul cinema al femminile e uno sulle serie TV, particolarmente apprezzate dal pubblico, infine sarà affrontato il documentario come prodotto audiovisivo e artistico.

Tre degli appuntamenti saranno seguiti dalla proiezione del film dei registi ospiti, che sarà possibile vedere spostandosi al Cinema in Villa all’Arena Fabbricotti.

Si parte con il regista Manfredi Lucibello, martedì 30 luglio alle ore 18.30, nell’incontro dal titolo Dal documentario al lungometraggio, in dialogo con Alessio Porquier, fondatore e direttore artistico del FIPILI Horror Festival.

L’incontro si concluderà con una degustazione di vini prodotti dall’Azienda Agricola Gimonda di Terricciola; a seguire, alle ore 21.30, la proiezione all’Arena Fabbricotti del film Non riattaccare, diretto da Lucibello nel 2024 e la cui sceneggiatura è tratta dal romanzo omonimo di Alessandra Montrucchio, con Barbara Ronchi e Claudio Santamaria.

Secondo appuntamento giovedì 8 agosto alle ore 18.30, sul tema Tradurre e sottotitolare le serie TV, con Valeria Cervetti, traduttrice, adattatrice-dialoghista e sottotitolista: livornese di nascita, dal 1999 si occupa di adattamento e sottotitolazione di oltre 800.000 minuti di prodotti audiovisivi. Intervistata da Fabia Barbieri, traduttrice di professione, l’evento si concluderà con una degustazione della Tenuta Fortulla.

Sarà la regista Milena Cocozza l’ospite del terzo appuntamento della rassegna. L’incontro di venerdì 9 agosto alle ore 18.30, offrirà riflessioni e confronti su uno dei prodotti televisivi più amati dal pubblico del piccolo schermo, le serie TV e sarà introdotto da Guglielmo Favilla, attore di cinema e teatro. Milena Cocozza è infatti regista de “I delitti del Barlume” e di “Mare Fuori”. A concludere l’incontro la degustazione con Podere Nannini.

Lunedì 12 agosto alle ore 18.30 ritroveremo il regista e sceneggiatore Francesco Bruni, ospite affezionato, già presente nelle scorse edizioni. Bruni torna sul palco di Villa Maria per presentare il Master di secondo livello dell’Università degli Studi di Pisa che, a partire da gennaio 2025 verrà realizzato nei locali della biblioteca. Si intitolerà Scrivere per le serie TV e sarà organizzato dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica. Ne parleranno insieme a lui Roberta Ferrari, direttrice del Dipartimento, Roberta Cella, direttrice del Master e Gloria Penso, responsabile Unità didattica. La degustazione sarà a cura di Fisar Livorno con la cantina Sant’Agnese Farm. A seguire, Cinema in Villa all’Arena Fabbricotti con la proiezione alle ore 21.30 del film di Bruni, Noi 4, 2014, con Ksenia Rappoport e Fabrizio Gifuni, con introduzione del regista.

Ultimo appuntamento della rassegna La Bella Estate, i mestieri del cinema lunedì 19 agosto alle ore 18.30 con la regista Giulia Giapponesi che, in dialogo con l’artista visiva Valentina Restivo, approfondirà il tema del documentario, e si concluderà con una degustazione di vini a cura di FISAR, in collaborazione con Colline Arbelle di Riparbella. E a seguire Cinema in Villa all’Arena Fabbricotti con la proiezione del docufilm Bella Ciao, Per la libertà, 2022, con la regia di Giapponesi.

Ad aprire la rassegna l’inaugurazione il 30 luglio alle ore 17.30 della mostra della fotografa Manuela De Rosa intitolata In Praesentia, visitabile fino al 30 settembre nei locali della biblioteca. Laureata in materie letterarie e artistiche, De Rosa lavora su tematiche di identità, inconscio, visione, censura, corpo e ambiente attraverso progetti di fotografia digitale ed analogica, performance e video e dedicandosi alla fotografia di reportage in eventi e spettacoli. Ha esposto in mostre e festival di ambito nazionale, tra cui il Wire Festival di Roma, la rassegna di arte contemporanea ArtInsolite di Lajatico e di recente alla prima edizione del Festival della Fotografia Femminile L’altra donna, tenuto a Livorno lo scorso settembre.

Tutti gli incontri saranno ad ingresso libero e gratuito.

