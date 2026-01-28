Home

28 Gennaio 2026

Livorno 28 gennaio 2026 La biodiversità degli ambienti naturali livornesi nel libro fotografico della Polizia Provinciale. Il volume è disponibile gratuitamente su richiesta

E’ ancora disponibile, su richiesta e gratuitamente, il libro “La biodiversità degli ambienti naturali livornesi“ realizzato dalla Polizia Provinciale di Livorno.

Il volume, a cura di Rossano Del Rio, vice comandante Polizia Provinciale e degli agenti Giovanni Milano, Alessandro Moretti e Viviana Viviani, raccoglie una serie di fotografie, in cui si riconoscono luoghi noti del nostro territorio e si scoprono anche anfratti più nascosti e forse meno tutelati, che la Polizia Provinciale custodisce con impegno quotidiano.

Le fotografie sono suddivise in quattro capitoli che rappresentano i principali ambienti che caratterizzano la nostra provincia: dalle paludi alle acque dolci e salmastre, dalle aree boscate ai corsi d’acqua e poi le spiagge sabbiose, le isole e le coste rocciose.

Il libro può essere richiesto scrivendo all’indirizzo g.milano@provincia.livorno.it, oppure chiamando il numero 0565-855721.

L’iniziativa vuole essere un invito ad approfondire la conoscenza dell’ambiente e riflettere sull’importanza dell’ educazione ambientale. Un modo per prendere coscienza dell’impatto umano sul territorio e sensibilizzare il lettore sulla possibilità che ognuno possa contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ambiente attraverso comportamenti più consapevoli.

