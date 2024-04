Home

10 Aprile 2024

Livorno 10 aprile 2024 – La Bioeconomia a Livorno, due giorni all’insegna della ricerca e dell’innovazione

La BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche si dà appuntamento a Livorno: una due giorni all’insegna della ricerca e dell’innovazione.

In una congiuntura in cui la ricerca scientifica gioca un ruolo cruciale nel definire le traiettorie di uno sviluppo sostenibile, il CNR lancia un segnale forte dal cuore della Toscana. Il 10 e 11 aprile, Livorno diventa l’epicentro della bioeconomia italiana, ospitando un incontro che vedrà la partecipazione di oltre cento scienziate e scienziati di assoluto livello che, provenienti da varie sedi dell’Istituto per la BioEconomia del CNR (IBE-CNR) tra cui Firenze, Roma, Bologna, Sassari, Catania, San Michele d’Adige, Livorno, Grosseto, e Follonica.

L’evento si svolgerà presso il suggestivo Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, dove i partecipanti si confronteranno sul futuro della ricerca in campi d’avanguardia della bioeconomia. Temi attuali e di grande rilievo scientifico saranno al centro delle discussioni, con l’obiettivo di esplorare gli ultimi sviluppi, promuovere collaborazioni e affrontare le sfide emergenti in questo settore strategico.

“Questa due giorni” – afferma il Direttore dell’Istituto dottor Giorgio Matteucci – “non solo metterà in luce le ultime innovazioni e le prospettive future della bioeconomia, ma fungerà anche da catalizzatore per lo sviluppo di nuove sinergie scientifiche, con l’ambizione di rendere il nostro sistema di ricerca sulle tematiche della Bioeconomia ancora più integrato e capace di rispondere alle sfide di un mondo in rapida evoluzione”.

La sede di Livorno del CNR, che fa parte del Centro per l’Innovazione e le Tecnologie del Mare (CITEM) e si colloca nello scenografico contesto dello Scoglio della Regina, avrà un ruolo chiave in questo incontro. L’Ing. Francesco Serafino, primo ricercatore e responsabile della sede di Livorno dell’IBE, evidenzia l’importanza strategica di questo appuntamento: “Sebbene di dimensioni contenute, la squadra IBE a Livorno è un’eccellenza nella ricerca, impegnata in progetti di grande impatto. Questo incontro nazionale è una opportunità per rafforzare e ampliare la nostra rete di collaborazioni all’interno dell’Istituto e con il territorio”.

L’evento di Livorno promette quindi di essere un momento importante per tutti coloro che sono impegnati nel campo della ricerca e dell’innovazione, costituendo una piattaforma fondamentale per la condivisione di idee e la promozione di soluzioni innovative per una società più sostenibile.