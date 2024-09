Home

La Brigata Paracadutisti Folgore in Olanda al Falcon Leap 24

27 Settembre 2024

La Brigata Paracadutisti Folgore in Olanda al Falcon Leap 24

Esercitazione “Falcon Leap 24”, 80° Anniversario dell’Operazione “Market Garden” in Olanda

Livorno 27 settembre 2024

La Brigata Paracadutisti Folgore ha partecipato all’esercitazione multinazionale “FALCON LEAP 24”, svoltasi in Olanda in occasione dell’80° Anniversario dell’Operazione “Market Garden”, condotta dagli Alleati nel 1944.

Nel corso dell’attività, sono stati effettuati aviolanci tattici e di massa con tecnica ad apertura automatica e ad apertura comandata insieme a personale appartenente alle varie Nazioni della c.d. “Airborne Community.

La “FALCON LEAP”, svolta con cadenza annuale, rientra a pieno titolo nelle attività addestrative di cooperazione, finalizzato a innalzare i livelli di interoperabilità e integrazione multinazionale attraverso lo scambio informativo sulle procedure di aviolancio e sui materiali in dotazione alle unità Paracadutisti dei Paesi alleati.

Nel corso dell’attività, oltre 1200 paracadutisti, provenienti da 12 differenti Paesi, hanno effettuato aviolanci utilizzando materiali, vettori aerei e procedure di diversa nazionalità, accrescendo le proprie competenze e, soprattutto, incrementando la coesione e il livello di interoperabilità della Airborne Community.

​ La Brigata paracadutisti “Folgore” è tra gli strumenti a disposizione dell’Esercito per assicurare la capacità di risposta ed intervento immediato della Difesa a situazioni di crisi ed emergenza che richiedono di proiettare, in tempi ridotti, importanti dispositivi in grado di operare in tutti gli ambiti di confronto.