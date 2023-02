Home

“La buona movida” a Vada, il Comune organizza incontro pubblico

3 Febbraio 2023

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 3 febbraio 2023

Proseguono gli incontri su “La Buona Movida”, i tavoli di lavoro organizzati dall’Amministrazione Comunale rivolti alle aziende e agli stakeholder del territorio per fare il punto sulla situazione economica e commerciale del Comune.

Il terzo appuntamento in programma si svolgerà mercoledì 8 febbraio alle ore 21.00 presso l’Auditorium di piazza del Mercato a Rosignano Solvay e sarà dedicato a “La Buona Movida… a Vada”.

Stavolta ci si focalizzerà sulle prospettive economiche future per Vada e La Mazzanta, in un confronto aperto sullo sviluppo del territorio, anche in relazione a nuovi insediamenti, prospettive di investimento e nuove tipologie di domanda.

L’obiettivo dell’Amministrazione, infatti, è quello di ascoltare le esigenze e le proposte di chi vive, lavora e anima la frazione di Vada al fine di coprogettare insieme prospettive di lavoro anche nuove.

L’evento è aperto al pubblico ed è mirato alle attività e agli operatori economici di Vada e della Mazzanta, che hanno anche già ricevuto l’invito da parte del Comune di Rosignano.

Per favorire una discussione proficua partendo da un quadro conoscitivo il più possibile completo ai partecipanti è consigliata la compilazione di uno specifico questionario on line accessibile al seguente

link: https://cloud.comune.rosignano.livorno.it/index.php/apps/forms/DpntTnTMndyKrT7d

Una volta concluso questo terzo incontro, si procederà con ulteriori appuntamenti di ascolto nelle altre frazioni del territorio comunale.

