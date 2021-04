Home

La buona notizia: Non vedente smarrisce cane guida, la polizia lo riporta

16 Aprile 2021

Livorno 16 aprile 2021

Una signora non vedente smarrisce il suo cane guida “Mary” e personale della volante lo rintraccia con l’aiuto di alcuni passanti nel giro di poche ore e lo riconsegna.-

Alle ore 17.45 di ieri un equipaggio dell’UPGSP veniva inviato dal Centro Operativo in via Bosi per una donna non vedente che riferiva di aver smarrito il suo cane guida.

Giunti sul posto gli agenti trovano la donna ad aspettare

La Signora racconta agli operatori del suo profondo stato di agitazione dovuto al dramma che stava vivendo, poiché, la scomparsa della sua “Mary” — labrador color crema addestrato alla guida di persone non vedenti — avrebbe reso impossibile lo svolgimento della sue attività quotidiane.

La Signora Annamaria non era sola, dietro la schiena sorretto da una fascia, vi era il suo figlioletto di appena diciannove mesi.

Percepita la difficoltà della donna si decideva di accompagnarla nella propria abitazione, così da restituirle un po’ di tranquillità.

Una volta in casa la donna, esternava tutta la sua disperazione raccontandoci la sua vicenda personale:

senza un compagno e con la sua famiglia di origine lontana, un figlio da crescere praticamente “sola”.

Il tutto aggravato da una disabilità così importante quale la perdita di un senso: “la vista”.

Racconta inoltre, di lavorare presso l’ufficio INAIL come centralinista e quindi, il cane per lei, risulta essere vitale per le attività fuori casa poiché si sostituisce totalmente ai suoi occhi; un soggetto indispensabile per la vita sua e di suo figlio.

Data la delicatezza del fatto, i poliziotti coinvolgono nella loro ricerca anche due passanti, uno dei quali dopo qualche minuto in piazza XX trovava il labrador tra le auto in sosta.

Quindi il personale prendeva in consegna il cane e lo riportavano a casa della Sig.ra Annamaria alla quale veniva restituita la gioia e la felicità di tutti i giorni.-

