11 Novembre 2022

Politica – Roma 11 novembre 2022 – La Camera approva decreto aiuti, l’onorevole Tenerini : soddisfazione per maggiori aiuti alle giovani famiglie

“Ieri l’Aula ha dato il via libera con 182 si al decreto recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il cosiddetto decreto Aiuti ter. Esprimo profonda soddisfazione in particolare per l’emendamento governativo che ha esteso fino alla fine del 2022, per i giovani tra i 18 e i 35 anni di età, della garanzia all’80 per cento sui mutui sulla prima casa, anche nel caso il cui il tasso del finanziamento sia superiore a quello medio trimestrale pubblicato da ministero”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini di FI “Una politica sana, non può prescindere dalla necessità di fornire un aiuto concreto alle giovani famiglie, ad oggi molto penalizzate da un welfare spesso inesistente e anni luce indietro rispetto ad altri paese Europei”

