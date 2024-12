Home

La Camera di Commercio Italy-America apre una filiale a Milano

18 Dicembre 2024

Un'opportunità in più per le aziende che spediscono e ricevono dal porto di Livorno

Milano, 18 dicembre 2024 – La Italy-America Chamber of Commerce (IACC) di New York, la principale Camera di Commercio bi-nazionale negli Stati Uniti, ha annunciato l’apertura di una filiale in Italia, a Milano.

L’espansione strategica intrapresa segna una tappa fondamentale nei quasi 140 anni di storia della IACC

e potenzia la sua missione volta a rafforzare i rapporti economici tra i due Paesi, promuovendo gli investimenti, le partnership e gli scambi commerciali tra Italia e Stati Uniti.

Il nuovo ufficio sarà una risorsa indispensabile per gli attuali membri e contatti della IACC, incluse aziende private, associazioni di categoria, organizzazioni di sviluppo regionale, agenzie locali di promozione territoriale e attori istituzionali.

Allo stesso tempo, fungerà da punto di riferimento per generare nuove opportunità di affari.

L’ufficio di Milano offrirà a imprese italiane e americane servizi su misura,

tra cui analisi di mercato, servizi di consulenza per investimenti e supporto a iniziative di internazionalizzazione, offrendo alle aziende private e ai partner istituzionali italiani un accesso diretto e immediato a servizi, orientamento e assistenza specialistica.

“La nostra presenza a Milano testimonia l’impegno costante che mettiamo nel promuovere le opportunità di affari tra mercato italiano e americano” ha dichiarato il Presidente della IACC Alberto Milani.

“Negli ultimi anni, le attività della IACC hanno registrato una crescita esponenziale in Italia. L’apertura del nostro ufficio a Milano – centro nevralgico globale per il business- offre un vantaggio operativo diretto,

permettendoci di sfruttare questa crescita attraverso la costruzione attiva di partnership e l’attrazione di investimenti che sostengano e rafforzino la mission della IACC”.

“Da un punto di vista operativo, l’ufficio di Milano faciliterà l’organizzazione dei Signature Events proposti dalla IACC, tra cui missioni commerciali, programmi di business matchmaking

e workshop disegnati per aiutare le aziende a navigare i contesti normativi, commerciali e culturali di entrambi i Paesi” ha dichiarato Federico Tozzi, Executive Director della IACC.

“La nostra presenza a Milano avrà beneficio diretto e immediato sui nostri associati, aprendo un canale dedicato per la promozione di nuove e proficue relazioni tra leader di settore, e consolidando ulteriormente il ruolo della IACC come partner di fiducia nel commercio transatlantico.”

L’ufficio di Milano sarà pienamente integrato con l’Headquarter di New York, garantendo a clienti e partners italiani un accesso privilegiato alle stesse risorse di qualità offerte ai Soci basati negli USA.

L’ufficio sarà diretto dal Dott. Tozzi, con la Dott.ssa Giulia Mocchetti in qualità di responsabile delle attività operative in Italia.

Per l’indotto economico della città di Livorno è una opportunità in più, visto che una rilevante parte dei traffici (vino, auto, manifattura made in Italy e alimentare) viene imbarcato proprio nel suo porto.

# # #

Sulla Italy-America Chamber of Commerce

Fondata nel 1887, la Italy-America Chamber of Commerce di New York (IACC) è una delle più antiche Camere di Commercio Italiane all’estero, dedita alla promozione degli scambi commerciali tra Italia e Stati Uniti.

Riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è parte integrante della rete delle Camere di Commercio Italiane all’estero associate ad Assocamerestero.

Da quasi 140 anni, la Italy America Chamber of Commerce affianca le aziende e istituzioni italiane in USA con attività di accompagnamento al mercato, consulenza, assistenza specialistica, ricerca partner e molto altro.

Per maggiori informazioni: www.italchamber.org