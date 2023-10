Home

La Camera di Commercio organizza l’evento “I giovani incontrano le donne che lavorano”

23 Ottobre 2023

Livorno 23 ottobre 2023 – La Camera di Commercio organizza l’evento “I giovani incontrano le donne che lavorano”

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno con la collaborazione del Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile dell’Ente, ha organizzato per martedì 24 ottobre alle ore 9 un evento a favore dell’imprenditorialità giovanile e della cultura della parità di genere: oltre 120 studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti delle Scuole medie superiori di Livorno, incontreranno un gruppo di donne, professioniste e imprenditrici, che si metteranno in gioco per raccontare sfide, passioni, difficoltà e successi dei loro percorsi di vita professionale e personale, logicamente intrecciati.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare un segnale concreto e operativo alle giovani generazioni e “scardinare gli stereotipi”, orientando studenti e studentesse ad un nuovo modello di visione della donna che lavora e che ha una propria impresa, piccola o grande.

Dopo i saluti istituzionali gli studenti, divisi in piccoli gruppi, incontreranno e si confronteranno con le imprenditrici e le professioniste che hanno aderito all’iniziativa:

Barbara Baudissard – Consulente aziendale

Marina Calvaresi – Elios s.r.l. “Bar Sole”

Gloria Cappagli – Consulente del lavoro

Federica Garaffa – Pasticceria Cristiani s.r.l.

Gloria Giani – Pilade Giani s.r.l.

Maria Graziani – Graziani s.r.l.

Elena Mannucci – Termisol Termica s.r.l.

Francesca Ozia e Alessandra Rusciano – Comitato pari opportunità ODCEC Livorno

Francesca Scali – Austral s.r.l.

Claudia e Sara Vannucci – Tesimag s.r.l.

Monica Vatteroni – Eye-tech s.r.l.

