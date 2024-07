Home

La campagna di equity crowdfunding di H2OT per sostenere la produzione di Synchro

19 Luglio 2024

19 luglio 2024 – La campagna di equity crowdfunding di H2OT per sostenere la produzione di Synchro

Dopo anni di ricerca e sviluppo la PMI innovativa italiana H2OT è pronta a lanciare sul mercato Synchro, un dispositivo innovativo basato sulla tecnologia Hot Water Power, destinato a cambiare il mondo del riscaldamento.

In particolare, si tratta di una caldaia di nuova concezione basata sulla turbina a cavitazione, una soluzione all’avanguardia per la green transition per accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di climatizzazione residenziali.

Synchro, infatti, è una caldaia elettrica ad alto rendimento senza gas, senza fiamma e senza combustione, un dispositivo sicuro, facile da installare ed economico ad altissima efficienza energetica. Questo progetto 100% Made in Italy ha vinto un importante bando europeo gestito dalla Regione Marche, in più H2OT consentirà di investire nella produzione di Synchro a chiunque voglia supportare la transizione ecologica attraverso un’iniziativa dedicata di equity crowdfunding che partirà a settembre.

Synchro: la caldaia Made in Italy di H2OT frutto di un brevetto rivoluzionario

H2OT è una PMI innovativa di Civitanova Marche costituita da un team di ingegneri e professionisti altamente specializzati. Dopo 5 anni di ricerca l’azienda italiana ha sviluppato e brevettato Hot Water Power, una tecnologia evoluta che rende efficiente e performante un dispositivo di nuova generazione basato sulla turbina a cavitazione. In particolare, questa tecnologia permette di controllare in modo autonomo la circolazione del liquido interno del dispositivo, aumentando l’efficienza della turbina e rendendo costante la produzione di acqua calda.

Con Hot Water Power H2OT ha realizzato Synchro, che non inquina e non utilizza combustibili fossili né resistenze elettriche. Nel dettaglio, questa caldaia innovativa lavora in simbiosi con le energie rinnovabili, in quanto è alimentata esclusivamente ad acqua ed energia elettrica. In questo modo è possibile utilizzare soltanto elettricità pulita prodotta da fonti totalmente rinnovabili, compresa l’energia elettrica sostenibile ed economica autoprodotta tramite i pannelli solari fotovoltaici.

La caldaia elettrica Synchro è anche un dispositivo ad altissima efficienza energetica, ideale per gli edifici situati in zone geografiche con temperature invernali particolarmente basse. Questa caldaia, infatti, mantiene un rendimento costante anche nei climi freddi, offrendo prestazioni più elevate rispetto ai principali sistemi elettrici in commercio per la climatizzazione invernale.

Per esempio, mentre uno scaldabagno elettrico nuovo ha un COP (Coefficient of Performance) di 0,8-0,9 che scende a 0,65 dopo 2 anni, Synchro garantisce un COP di 1,3 anche se fuori ci sono -20°C.

Si tratta inoltre di una caldaia elettrica semplice da installare, grazie alla configurazione con un free layout e all’assenza di condotta di scarico e canna fumaria. A tutto ciò si aggiungono elevati standard di sicurezza e sostenibilità ambientale, poiché non avvenendo nessuna combustione la caldaia non comporta alcun tipo di rischio di incendio o esplosione e non produce emissioni, nemmeno quelle legate all’utilizzo di gas refrigeranti, perché Synchro non utilizza questi composti, a differenza delle pompe di calore idroniche presenti sul mercato che usano invece R410A e R32.

La campagna di equity crowdfunding di H2OT per sostenere la produzione di Synchro

Nei primi anni di attività H2OT si è concentrata in attività di ricerca e sviluppo, raggiungendo importanti traguardi come l’ottenimento del brevetto internazionale per la tecnologia Hot Water Power.

Synchro è quindi un dispositivo lungamente testato, pronto per essere immesso sul mercato sulla base di approfondite ricerche e analisi. Inoltre, H2OT sta portando avanti anche i Synchro Projects, finanziando studi dettagliati su ulteriori applicazioni di questa tecnologia in altri ambiti al di fuori del riscaldamento domestico.

A settembre di quest’anno, inoltre, sarà possibile partecipare all’iniziativa di equity crowdfunding di H2OT per investire nella produzione di Synchro, un’opportunità unica per sostenere la green transition in Europa e rivoluzionare il mercato europeo delle caldaie con una soluzione totalmente ecologica, sicura e altamente efficiente.

La caldaia di H2OT, infatti, è in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea, in quanto offre alle famiglie una tecnologia a emissioni zero per il riscaldamento delle abitazioni con un ottimo rapporto costi/benefici.

Sostenere questo progetto italiano significa contribuire attivamente ad accelerare la transizione ecologica, offrendo un aiuto concreto nella riduzione delle emissioni prodotte dai combustibili fossili e nella diffusione delle energie rinnovabili per salvaguardare l’ambiente.

Inoltre, investendo in H2OT per l’immissione sul mercato di Synchro è possibile supportare l’innovazione e la ricerca nell’ambito delle green technologies, ossia tutte quelle tecnologie basate sull’utilizzo delle fonti rinnovabili, favorendo la creazione di attività e posti di lavoro ad alto valore aggiunto in Italia legati alla green transition.