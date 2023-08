Home

Politica

La campagna informativa del PD sul “salario minimo” fa tappa anche a Livorno

Politica

5 Agosto 2023

La campagna informativa del PD sul “salario minimo” fa tappa anche a Livorno

Livorno 5 agosto 2023 – La campagna informativa del PD sul “salario minimo” fa tappa anche a Livorno

Davanti ad un Governo che ha deciso di sospendere la discussione sulla nostra proposta di salario minimo, noi rispondiamo con la mobilitazione. Lo facciamo perché un lavoro pagato meno di 9 euro l’ora non può essere considerato tale, perché non è possibile che oltre 3 milioni di lavoratrici e lavoratori nel nostro Paese siano poveri. 100mila solo nella nostra Regione.

È per questo che abbiamo deciso di percorrere la costa della Toscana, per intercettare le persone e raccontare quello che vogliamo per un Paese più equo e giusto, facendo comprendere l’importanza di questa misura che restituisce dignità al lavoro.

I BANCHETTI “DALLA PIAZZA ALLA SPIAGGIA”

• *VIAREGGIO*

Giovedì 3 agosto, dalle 9:30 alle 12:30, in passeggiata, davanti all’Hotel Royal;

• *LIVORNO*

Sabato 5 agosto, dalle 17 alle 20, in zona Pancaldi;



• *CINQUALE*

Giovedì 10 agosto, dalle 18, al bagno Eden in viale IV Novembre 4;

• *ORBETELLO*

Sabato 19 agosto, dalle 17:30, alla Caffetteria Le Granatine.

EVENTO CONCLUSIVO DELLA PRIMA FASE

Appuntamento martedì 29 agosto dalle 19, a Livorno , presso la Rotonda d’Ardenza

*SARÀ PRESENTE LA SEGRETARIA ELLY SCHLEIN.*

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin