“La canzone del cuore” a Forte dei Marmi l’evento di Brosio con Bocelli, Al Bano, Ruggeri, Jo Squillo, Ivana Spagna, Fausto Leali e tanti altri

20 Agosto 2021

Livorno 20 agosto 2021

Musica – Eventi – Solidarietà

Andrea Bocelli, Al Bano, Enrico Ruggeri, Sinisa Mihajlovic, Carlo Conti, Federica Carta, Mydrama, Jo Squillo, Ivana Spagna, Fausto Leali, Luisa Corna

e tanti altri ospiti per una serata di musica, emozioni, racconti e solidarietà

Countdown per la partenza dell’edizione 2021 del grande appuntamento Olimpiadi del Cuore Onlus che anche quest’anno, a Forte dei Marmi splendida località toscana, il 25 e 26 agosto, allieterà il pubblico tra incontri sportivi (nei circoli di tennis e padel della città), musica e spettacolo con l’intento sensibilizzare alla solidarietà e raccogliere fondi per i più bisognosi.

Cardine dell’evento, l’appuntamento di giovedì 26 agosto ‘La Canzone del Cuore’ che vedrà sul palco dell’esclusiva location Villa Bertelli alcuni tra i più amati artisti italiani e non solo.

Un evento unico, occasione rara per poter applaudire voci come Andrea Bocelli, Al Bano, Anggun ma anche Mydrama, Federica Carta e con loro tanti altri ospiti che per una notte, insieme, suoneranno e abbracceranno virtualmente il pubblico per donare emozioni e sostegno a chi ne ha bisogno.

La serata/concerto ‘La Canzone del Cuore’ si rivolge ad un pubblico di tutte le età, gli artisti che hanno aderito all’iniziativa (con la loro partecipazione totalmente gratuita proprio a sostegno della iniziativa benefica) proporranno alcuni momenti del loro repertorio in una chiave inedita e più intima, quasi a sottolineare l’unione tra musica, artisti e pubblico che insieme con tanta generosità e purezza d’animo, possono davvero aiutare chi è maggiormente in difficoltà.

Alle 21.30 del 26 agosto Paolo Brosio, fondatore della Onlus Olimpiadi del Cuore, ospiterà’ sul palco Andrea Bocelli, Sinisa Mihajlovic (per un incontro/racconto), Al Bano, Sandro Giacobbe, Fausto Leali, Federica Carta, Jo Squillo, Pago, Carlo Conti, Enrico Ruggeri, Anggun, Ivana Spagna, Mydrama, Paolo Vallesi, Luisa Corna, la tennista Mara Santangelo, Ubaldo Pantani e tanti altri artisti in una serata indimenticabile.

Per assistere a ‘La Canzone del Cuore’, con un costo di soli 20 euro completamente devoluti in beneficenza, i biglietti sono disponibili su Ticketone

Nel grande parco di Villa Bertelli, per la serata de La Canzone del Cuore ci saranno l’allestimento posti di circa 1200 spettatori ed un palco professionale con struttura hi-fi e audio- video di altissimo livello, munito anche di una copertura anti-pioggia, gestito dalla società LEG Live Emotion Group Srl che realizza eventi musicali di livello nazionale e internazionale.

La due giorni organizzata dalle Olimpiadi del Cuore ONLUS prevede inoltre Mercoledì 25 agosto Gran Galà Dinner del Cuore allo stabilimento balneare Twiga Beach a Marina di Pietrasanta in località Fiumetto. Il Twiga è stato concesso in esclusiva totale da Flavio Briatore e Daniela Santanchè, i proprietari del prestigioso locale, perla dell’intrattenimento della Versilia.

E il 26 alle 19 il sunset drink dinner al tramonto. allo stabilimento balneare Alpemare di Andrea e Veronica Bocelli diretto dal manager Fabio Giannotti. Per questi due eventi/aperitivo/cena i posti, con un biglietto sempre completamente devoluto, sono quasi esauriti.

Le finalità no profit dell’evento saranno destinate in parte in Italia alle famiglie in difficoltà post Covid che eventualmente hanno a loro carico persone con disabilità fisica o psichica o associazioni che si occupano di portatori di Handicap psichico o fisico, ed in parte all’estero al grande progetto Mattone del Cuore Primo Pronto Soccorso di Medjiugorie (Bosnia Erzegovina) e nei Paesi del terzo Mondo per la cura e l’assistenza dei bambini malati di leucemia e tumori del sangue per curarli direttamente nei loro paesi e nei loro ospedali con l’assistenza dei migliori specialisti del mondo. Un progetto questo gestito dalla Associazione Onlus Cure 2 Children di Firenze, porta avanti da un gruppo di amici che collaborano con la nostra Associazione Olimpiadi del Cuore.

Tutta l’organizzazione dell’evento ha avuto il Patrocinio, la Compartecipazione e il Contributo del Comune di Forte dei Marmi, del Sindaco Bruno Murzi, della Regione Toscana presieduta da Eugenio Giani.

www.olimpiadidelcuore.it

