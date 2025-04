Home

4 Aprile 2025

La capolista Livorno Rugby domenica ospita la Napoli/Afragola

Livorno 4 aprile 2025 La capolista Livorno Rugby domenica ospita la Napoli/Afragola

Il match di questa prima domenica del mese di aprile (drop d’inizio alle 15:30, arbitro Marco Bertocchi di Brescia; segnalinee Oscar Muscio di Pistoia e Mirko Di Camillo di Pescara) con la Napoli/Afragola rappresenta, per l’Unicusano Livorno Rugby l’ultimo impegno casalingo della regular season, ma non sarà l’ultimo impegno interno dell’intera annata. I biancoverdi torneranno a calcare il campo ardenzino ‘Carlo Montano’, il 4 maggio, nello spareggio valido per i quarti di finale playoff. Affronteranno, in quella circostanza, o la terza o la quarta classificata del girone 1 di serie A (che di fatto equivale al girone nazionale di A1).

PRONOSTICO FAVOREVOLE, MA… I ragazzi di Riccardo Squarcini hanno ottenuto nelle ultime 15 partite altrettanti successi e solo in due occasioni – nelle due trasferte in terra abruzzese, a L’Aquila e a Paganica – non hanno conquistato anche il bonus-attacco. I labronici, che stanno disputando una stagione favolosa, hanno racimolato, nelle 15 gare in questione, 73 dei 75 punti potenzialmente disponibili. Al ‘Montano’, i livornesi hanno colto il massimo (40 punti in otto gare). A due giornate dalla fine del girone 4 di serie A (che di fatto equivale al girone del centro-sud di A2), sono matematicamente certi del primo posto. Contro la Napoli/Afragola – che occupa l’ottavo posto con 26 punti all’attivo e vanta cinque lunghezze di margine sulla zona playout -, i labronici possono contare sul favore del pronostico. Attenzione però a non sottovalutare la volitiva formazione campana che anche all’andata – indipendentemente dal punteggio conclusivo di 20-40 – creò, con il suo solido pacchetto, qualche imbarazzo alla capolista. Insomma, chi crede che sarà una gara già segnata in partenza e che sarà compito agevole centrare il sedicesimo successo di fila, è fuori strada. La Napoli/Afragola farà di tutto per racimolare qualche punto per avvicinare la meta-salvezza. L’Unicusano prosegue nel suo progetto legato al lancio di giovani e giovanissimi. Domenica scorsa, a Paganica, utilizzati i classe 2006 Bianchi e Brasini, questa domenica in casa con la Napoli/Afragola, probabile impiego del terza linea Caratori Tontini, classe 2007.

CORSA A DISTANZA SUL CALVISANO. Nei playoff con in palio una promozione in A Elite, saranno al via in tutto sette squadre della serie A: le prime quattro classificate del girone 1 e le prime degli altri tre gironi. La migliore del girone 1 (sicuramente il Parabiago) accederà direttamente alle semifinali, le altre sei giocheranno i quarti: gare secche previste sul terreno delle formazioni provenienti dai raggruppamenti territoriali. L’Unicusano Livorno è, in questo momento, con i suoi 73 punti, la miglior prima dei tre gironi territoriali, ‘davanti’ al Calvisano e al Valsugana, che guidano i gironi 2 e 3 con, rispettivamente, 69 e 60 punti. L’Unicusano Livorno è matematicamente sicuro di non risultare la peggiore delle tre prime dei ‘gironi di A2’ e dunque non affronterà, nei quarti di finale dei playoff, la seconda di ‘A1’. I biancoverdi, con almeno sette punti nelle restanti due gare di regular season (con la Napoli/Afragola questa domenica e sul campo dell’UR Firenze il 27 aprile), sarebbero certi di risultare la miglior prima. E, in tal caso, affronterebbero nei quarti dei playoff la quarta del girone 1. Questa la situazione nella parte alta della classifica del girone 1 di A: Parabiago 70 p.; Biella 58; Paese 53; Verona 50. Staccate le altre. Il Calvisano, in queste ultime due partite della regular season, se la vedrà con il CUS Milano, in trasferta, e con il Piacenza Club in casa. CUS Milano e Piacenza Club sono formazioni di centro classifica, senza più veri e concreti obiettivi stagionali da raggiungere.

LA FORMULA PER L’A ELITE E PER L’A1. Se verrà promossa in A Elite una squadra della serie A1, saranno due le formazioni provenienti dall’A2 a celebrare il passaggio in A1: sarà decisivo il loro percorso nei playoff o, in seconda battuta, l’esito di eventuali spareggi. Qualora una squadra di A2 riuscisse nell’impresa di salire in A Elite, ci sarà spazio per il passaggio di un’altra squadra di A2 in A1 (solita formula: o miglior percorso nei playoff o esito di uno spareggio). Ricapitolando, una delle tre squadre prime classificate nei gironi 2, 3 e 4 di A2 resterà con il cerino in mano e giocherà anche nella prossima stagione il torneo di A territoriale. Al di là dell’eccellente cammino fin qui evidenziato, l’importante, per l’Unicusano Livorno, sarà dunque presentarsi al top nella post season. E la sensazione è che questa squadra, dall’età media piuttosto bassa, abbia lavorato e stia lavorando per raggiungere il massimo della forma in occasione delle gare in programma dal 4 maggio in poi. La squadra labronica, composta quasi esclusivamente da elementi nati e cresciuti nel proprio vivaio, sta aprendo un importante ciclo.