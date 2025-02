Home

16 Febbraio 2025

Livorno 16 febbraio 2025 La capolista Udine batte in volata la Libertas

Peccato. Una Bi.Emme Libertas stoica ha fatto tremare la capolista Udine che l’ha spuntata soltanto in volata. Amaranto privi di Fantoni, ma tosti nonostante una partenza ad handicap (2-10). La squadra di Andreazza, però, con il passare dei minuti ha trovato solidità difensiva e attacchi razionali che l’hanno portata al +5 (14-19). Chiuso il primo quarto in vantaggio (19-21), la Libertas ha provato a scappare (19-27), ma Udine è subito rientrata. Equilibrio anche all’intervallo lungo (41-40) prima del tentativo di allungo dei padroni di casa propiziato dal talento degli americani Johnson e Hickey e da quello di Alibegovic e Caroti. Al 30’ il tabellone del ‘Carnera’ segnava 65-55. Udine è arrivata a +11 (73-62 al 35’) prima della grande rimonta amaranto su cui però hanno pesato le tante palle perse e i troppi rimbalzi offensivi concessi. Sul 74-67 Fratto ha scritto di proprio pugno 5 punti di fila per il -2. Poi Banks ha impattato a quota 74. La partita si è decisa sugli episodi. Canestro di Johnson, palla persa di Banks e canestrissimo spacca partita di Hickey per il 78-74 a 29” dalla sirena. Il resto è buono solo per gli amanti delle statistiche.

Apu Old Wild West Udine – Bi.Emme Service Libertas Livorno 82-74 (19-21, 22-19, 24-15, 17-19)

Apu Old Wild West Udine: Xavier Johnson 19 (6/10, 0/2), Anthony Hickey 16 (5/9, 2/7), Mirza Alibegovic 12 (2/5, 2/5), Lorenzo Caroti 11 (2/4, 2/5), Matteo Da ros 8 (0/2, 2/4), Rei Pullazi 6 (1/5, 1/3), Simone Pepe 5 (1/1, 1/2), Lorenzo Ambrosin 3 (0/1, 1/2), Davide Bruttini 2 (1/2, 0/0), Iris Ikangi 0 (0/0, 0/2)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 35 14 + 21 ( Xavier Johnson 9) – Assist: 18 ( Anthony Hickey 8)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 17 (3/5, 1/5), Nazzareno Italiano 14 (0/1, 3/5), Ariel Filloy 10 (0/2, 3/7), Quinton Hooker 9 (3/6, 1/5), Francesco Fratto 8 (2/2, 1/2), Luca Tozzi 7 (2/3, 1/3), Dorin Buca 5 (2/2, 0/0), Gregorio Allinei 2 (1/2, 0/2), Andrea Bargnesi 2 (1/2, 0/1), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 18 – Rimbalzi: 34 4 + 30 ( Nazzareno Italiano 9) – Assist: 14 ( Quinton Hooker 6)

