La Caritas inaugura strutture per emergenza abitativa e minori stranieri

13 Novembre 2021

Livorno 13 novembre 2021

Si è svolta ieri, alla presenza del Vescovo Mons. Giusti, del Sindaco Salvetti, del Prefetto D’Attilio, dell’Assessore Raspanti e dei rappresentati delle massime autorità cittadine; l’inaugurazione di due nuove strutture messe a disposizione della Diocesi di Livorno per lo svolgimento di alcuni dei servizi della Fondaziona Caritas Livorno.

Sono stati il Presidente della Fondazione Caritas Livorno don Luciano Cantini e il Direttore Guido De Nicolais a fare gli onori di casa

Hanno presentato alla città:

la struttura di via Bonaini, che ospiterà otto nuclei familiari destinatari di alloggi all’emergenza abitativa;

Casa Nuovo Futuro, in via delle galere, destinata al progetto SAI-minori in coprogettazione con il Comune di Livorno e il Conosorzio Coeso.

La struttura di via delle Galere ospiterà, per la Fondazione Caritas Livorno, 12 minori stranieri non accompagnati tra i 16 e i 18 anni di età.

“Come Fondazione Caritas Livorno rinnoviamo il nostro impegno a fianco delle fasce più deboli della città” precisa don Luciano Cantini, che prosegue:

“queste strutture non sono un punto di arrivo, ma uno stimolo a impegnarci in nuovi progetti, sempre proiettati in avanti, tendendo una mano a chi si trova in difficoltà”.

