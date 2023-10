Home

14 Ottobre 2023

La Casa degli Insetti: un’aula a cielo aperto per le scuole antistante il Centro del Riuso

Livorno, 14 ottobre 2023 – La Casa degli Insetti: un’aula a cielo aperto per le scuole antistante il Centro del Riuso

Il Comune in collaborazione con il Centro del Riuso EVVIVA e con la Cooperativa sociale Brikke Brakke che lo gestisce, metterà in campo nei prossimi giorni un intervento di riqualificazione dell’area antistante lo stesso centro, in via Cattaneo.

La presenza di scuole dell’infanzia e di primo grado nelle vicinanze, ha suggerito la possibilità di realizzare nell’aiuola antistante EVVIVA una vera e propria aula a cielo aperto, che sarà chiamata ‘La Casa degli Insetti’.

L’area sarà recintata, e al suo interno saranno piantati arbusti e cespugli che contribuiranno a creare, insieme a manufatti dedicati, un vero e proprio percorso di scoperta e di conoscenza degli insetti.

Lo spazio sarà facilmente fruibile sia dalle due scuole di via Cattaneo che dalla scuola di via Villari, e sarà idealmente in perfetta continuità con il parco “La Rosa dei Venti”, di fronte alle Scuole Lambruschini, dove proprio oggi, (sabato 14) sarà presentato il patto di collaborazione tra Amministrazione Comunale, ASA, Aamps e l’Istituto Comprensivo Bartolena, finalizzato all’educazione ambientale.

La Cooperativa Brikke Brakke si occuperà della gestione e dei rapporti con le scuole per le visite e per le attività didattiche presso la Casa degli Insetti.

Nell’altra aiuola a destra dell’entrata sarà invece collocata una compostiera di comunità, che sarà a disposizione dei cittadini residenti nel quartiere. Brikke Brakke, in collaborazione con Aamps, cordinerà e supporterà il suo utilizzo attraverso momenti formativi e laboratoriali. Il compost prodotto sarà poi messo a disposizione della cittadinanza.

