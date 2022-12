Home

3 Dicembre 2022

La casa editrice labronica Sillabe apre uno store all’aeroporto di Pisa

Opera Art in Flight: all’aeroporto Galilei di Pisa, un nuovo punto vendita della casa editrice Sillabe

Livorno 3 dicembre 2022

Lo store aperto in collaborazione con Opera Laboratori segue l’esperienza di luglio scorso avvenuta all’aeroporto di Firenze e l’inaugurazione la scorsa settimana a Livorno del negozio ufficiale della squadra amaranto

Opera Art in Flight apre all’aeroporto internazionale Galilei di Pisa. Un nuovo punto vendita gestito da Sillabe per i turisti di tutto il mondo che transitano nella città della torre pendente.

L’inaugurazione chiude il 2022 della casa editrice livornese che in collaborazione con Opera Laboratori; leader nella gestione dei servizi museali in Italia, ha visto l’apertura la scorsa settimana del negozio ufficiale dell’US Livorno 1915 inaugurato nella città labronica e a luglio scorso di un primo store agli imbarchi dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze.

Due spazi in altrettanti aeroporti dove viaggiatori e turisti in partenza possono acquistare un ricordo della loro esperienza in Toscana.

Attraverso un allestimento moderno e coinvolgente realizzato dai laboratori di Opera sarà possibile rivivere le giornate trascorse in vacanza con una vasta scelta di prodotti editoriali: libri e cataloghi d’arte, guide di musei e monumenti.

Non solo volumi, ma spazio anche ad oggetti “ad arte” originali e divertenti con un design attento alle nuove tendenze e “memorie” dei più famosi capolavori dei musei fiorentini e toscani.

E ancora ecologiche shopping bag, mug e magneti, cartoline e segnalibri, penne e matite sempre ispirate alle nostre opere d’arte.

Da non perdere l’Agenda 2023, illustrata con splendide immagini, un vero e proprio catalogo di “bellezze d’Italia” con tanto di QR code con il quale potersi informare e prenotare prima della partenza musei, monumenti ed esperienze in parchi o acquari in Toscana e non solo.

Esposti in vetrina anche raffinati prodotti frutto della sapienza artigianale e piccoli gioielli, fedeli riproduzioni di quelli indossati dalle donne della famiglia Medici, oggetti in pietre dure, in argento e in legno dipinto.

Non solo arte però, anche svago, divertimento e natura all’insegna del “Tuscan life-style”.

A ricordarlo le polo e altri prodotti ufficiali del brand Eroica, la grande impresa ciclistica tipica del territorio senese, oppure oggetti ispirati al profondo mondo marino dell’Acquario di Livorno, la nostra finestra sul Mediterraneo.

