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La certificazione FIP Platinum Plus al settore minibasket della Pallacanestro Don Bosco

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3 Giugno 2026

La certificazione FIP Platinum Plus al settore minibasket della Pallacanestro Don Bosco

Livorno 3 giugno La certificazione FIP Platinum Plus al settore minibasket della Pallacanestro Don Bosco

Arriva anche dal Settore Minibasket FIP l’ennesimo riconoscimento alla Pallacanestro Don Bosco, società tradizionalmente molto attenta allo sviluppo del settore giovanile e del minibasket. Proprio il settore minibasket della Pallacanestro Don Bosco ha, infatti, ricevuto l’assegnazione, da parte della FIP, del certificato di qualità “Platinum Plus”, il massimo possibile.

Una certificazione che arriva sulla base di un punteggio assegnato in funzione delle attività svolte, e ad una serie di connessi aspetti qualitativi. L’ennesima grande dimostrazione della gran qualità del settore giovanile della Pallacanestro Don Bosco, che regala grande soddisfazione alla società rossoblu, come ben evidenziano le parole del Responsabile del Settore Giovanile, Alessandro Mascagni: “Per noi della Pallacanestro Don Bosco, la certificazione, da parte della Fip, di qualità Platinum Plus è il riconoscimento del lavoro che ogni giorno viene svolto nel settore del minibasket Don Bosco; un lavoro profondamente improntato sulle indicazioni del Settore Minibasket Nazionale FIP e che si appoggia sulle competenze dei nostri istruttori, tutti formati regolarmente dalla FIP, ed alcuni di loro istruttori nazionale. Per questo, possiamo essere orgogliosi, oltre all’aver preso parte a tutti i campionati, mini-campionati e trofei vari organizzati dalla FIP Toscana per tutte le categorie, anche per aver partecipato a tantissimi tornei che hanno aumentato in maniera esponenziale la quantità di attività proposta ai bambini e alle famiglie. Conseguentemente è proporzionalmente aumentata le attività di inclusione e di formazione che il nostro settore minibasket ha proposto a tutti i bambini ed alle loro famiglie”.