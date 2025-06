Home

Cronaca

La Cigna di nuovo servita dal trasporto pubblico: nasce la Linea 15

Cronaca

18 Giugno 2025

La Cigna di nuovo servita dal trasporto pubblico: nasce la Linea 15

Livorno, 18 giugno 2025 La Cigna di nuovo servita dal trasporto pubblico: nasce la Linea 15

Linea 15, nuovo bus per La Cigna: il quartiere torna collegato

Dopo anni di attese e un lungo periodo di servizio taxi sperimentale, il quartiere La Cigna ha finalmente una linea di trasporto pubblico urbano dedicata: è partita l’11 giugno, in modalità sperimentale, la nuova Linea 15, progettata per rispondere in maniera concreta alle esigenze di mobilità della zona.

Il nuovo tracciato collega in modo diretto le Sorgenti, la Stazione, l’Ipercoop, Salviano, il Distretto sanitario di via Impastato e La Leccia, ricucendo un’area della città che da tempo lamentava un isolamento crescente, soprattutto dopo la chiusura del passaggio a livello di via delle Sorgenti, la soppressione della Linea 7 e la presenza di un sottopasso pedonale considerato poco sicuro, in particolare dagli anziani.

Il progetto è frutto di un lavoro di ascolto del territorio: inizialmente era stato proposto il prolungamento della Linea 10, ma si è poi optato per una linea autonoma, più diretta ed efficiente. Il Consiglio di Zona 1 ha espresso ringraziamento all’Amministrazione Comunale e in particolare all’assessora Giovanna Cepparello, che ha seguito con attenzione il percorso di attivazione della linea, accogliendo le istanze del quartiere.

Durante un’assemblea pubblica all’ex Asilo Pian di Rota, l’assessora Cepparello ha inoltre annunciato l’intenzione – compatibilmente con le risorse disponibili – di valutare un servizio taxi a chiamata per le persone più fragili, a integrazione del nuovo collegamento.

Il servizio, sebbene partito in fase sperimentale, potrà essere modificato e migliorato nei prossimi mesi grazie ai suggerimenti dei cittadini, con l’obiettivo di offrire una mobilità sempre più inclusiva e funzionale. Per La Cigna, si tratta di un ritorno alla normalità e di un passo importante verso il superamento delle criticità segnalate nel tempo.

La Cigna di nuovo servita dal trasporto pubblico: nasce la Linea 15