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La Cigna, “un quartiere mal servito dal trasporto pubblico”: le lamentele di un residente

Cronaca

8 Giugno 2026

La Cigna, “un quartiere mal servito dal trasporto pubblico”: le lamentele di un residente

Livorno 8 giugno 2026 La Cigna, “un quartiere mal servito dal trasporto pubblico”: le lamentele di un residente

“MI presento sono un abitante del quartiere la Cigna. Da quando è stato chiuso il passaggio a livello in via delle Sorgenti ci hanno tolto anche la linea urbana n° 7 che aveva un passaggio ogni 30 minuti.

A distanza di ben 9 anni, durante i quali abbiamo fatto di tutto per far notare il nostro disagio di spostamento, con l’aiuto dell’Assessora Cepparello, del Segretario dell’Unione Comunale

PD Brilli e l’aiuto del presidente CDZ 1 Giachetti che colgo l’occasione per ringraziare tutti pubblicamente per l’impegno ed il lavoro svolto affinché che anche noi avessimo un mezzo di

spostamento , sono riusciti a trovare la Linea 15 che in precedenza serviva la Leccia fino al sottopasso ferroviario in via Masi con frequenza ogni trenta minuti.

Ebbene questa linea era servita da un bus, che copre oggi anche la nostra zona è stata sostituita da un furgonato a 9 posti con apertura manuale e con frequenza di passaggio ogni ora. Senza una regolamentazione di fermate per coprire tutta la zona

Voglio sottolineare ancora una volta che per gli abitanti , che non hanno mezzi propri ed anziani o ragazzi che devono frequentare la scuola uscire dal quartiere, considerando anche che il rione non ha negozi e mezzi pubblici adeguati è molto problematico visto che il sottopasso pedonale in via Nicola Magri crea disagi e pericoli a passarci di giorno figuriamoci la sera

Io ho capito che siamo considerati un quartiere di serie B, ma ricordo anche che siamo cittadini che pagano le tasse come tutti gli altri vorremmo che il nostro quartiere fosse servito in maniera diversa, e non abbandonato a se stesso.

Mi domando per quale ragione il bus è stato sostituito con un furgonato ad apertura manuale ( con i disagi che comporta).Non credo che sia dovuto al percorso dato che si incrocia con la linea n°10 proveniente da Stagno. Che anche il passaggio che era ogni 30 minuti e stato portato a un’ora..

Si potrebbe dire che il percorso è allungato ed occorre più tempo per percorrerlo? Tutto quello che volete ma non è possibile tenere un quartiere in queste condizioni visto che l’unico collegamento con la città è la linea urbana .

Ciò che mi preme far notare è che nel nostro quartiere, qualsiasi decisione o iniziativa venga presa in qualche maniera viene sempre penalizzato.

Tengo a sottolineare che questa mia scrittura non vuole polemizzare con nessuno, ma riportare i dati di fatto verificabile in ogni momento

Io non so veramente chi dovrà dare delle risposte .Ma rimango in attesa di ricevere un riscontro che credo sia doveroso non tanto per me quanto per il quartiere stesso Saluti”

Flaviano Bonsignori