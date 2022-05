Home

“La Città dei Bambini”, il progetto di educazione civica si conclude mercoledì 1 giugno

31 Maggio 2022

La sala del Consiglio Comunale accoglierà la Giunta eletta dagli scolari del circolo didattico “De Amicis” per un confronto con Salvetti e gli Assessori comunali

Livorno, 30 maggio 2022

Mercoledì 1 giugno alle ore 10 la Sala Consiliare di Palazzo Comunale ospiterà un consiglio comunale particolare: sui banchi, infatti, siederanno i bambini del primo circolo didattico “De Amicis” che con il progetto “La Città dei Bambini” hanno dato vita agli organi di governo di una città.

Ad accoglierli ci saranno il sindaco Salvetti, la sua squadra di Governo e il presidente del Consiglio Comunale, Pietro Caruso.

Il progetto, che costituisce un’attività trasversale di educazione civica tesa a favorire la consapevolezza e la necessità di esercitare i propri doveri e diritti di “cittadino”, ha visto nei mesi scorsi gli alunni alle prese con la realizzazione della carta di identità, con la creazione dello stemma, con la costruzione di cartelloni elettorali, la realizzazione di video messaggi e comizi fino alla costituzione delle liste elettorali e dei seggi. Passaggi che caratterizzano la vita di un ente locale vero e proprio.

“Mi sento di ringraziare la dirigente scolastica Barbara Durante e gli insegnanti coinvolti in questo progetto – afferma la vicesindaca con delega all’Istruzione Libera Camici – per aver coinvolto i bambini in un progetto che punta a creare cittadini consapevoli ed attivi”.

Dopo l’illustrazione del progetto e la proiezione di video e slides delle varie fasi che hanno caratterizzato l’attività, ci sarà la presentazione del Sindaco e della Giunta, quella della “Città dei Bambini”, e del programma che i giovani “amministratori” si sono dati.

L’evento avrà il suo clou nel confronto tra il Sindaco e gli Assessori comunali e quelli eletti dai bambini.

La mattinata sarà seguita da un addetto stampa “in erba” che, a fine incontro, provvederà alla stesura di un comunicato.

