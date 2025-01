Home

Ambiente

27 Gennaio 2025

La città è casa nostra e come tale va trattata con amore e cura, la lettera di MisterGreen ai Livornesi

Livorno 27 gennaio 2025

“Lettera aperta alla città di Livorno”

Cari concittadini,

Mi chiamo Francesco Stefanini, in arte Mrgreen, e oggi vi scrivo con il cuore in mano.

Come molti di voi sanno, da tempo mi sto dedicando con impegno alla pulizia e al decoro della nostra amata Livorno. Però, oggi voglio fare un passo in più e parlare direttamente a ciascuno di voi, perché sono convinto che nessuno di noi, da solo, potrà mai raggiungere il grande obiettivo che ci siamo prefissati: rendere la nostra città più pulita, più vivibile, e più accogliente per le future generazioni.

Tutti noi amiamo Livorno, ognuno per ragioni diverse, ma c’è una cosa che ci accomuna: il desiderio di vederla prosperare, bella e dignitosa.

La bellezza di Livorno non è solo nelle sue piazze, nei suoi porti e nei suoi lungomari, ma anche nei gesti quotidiani che possiamo compiere per preservarla.

Non basta più fare il minimo indispensabile, bisogna fare di più. Dobbiamo essere tutti uniti, dalla piccola azione quotidiana al gesto più grande, per far sì che Livorno diventi un esempio di civiltà, di rispetto e di amore per l’ambiente.

Siamo in tanti, ogni giorno, a lottare contro la sporcizia che invade le nostre strade, ma voglio che questo diventi un movimento che coinvolga tutti.

Non possiamo aspettare che qualcun altro prenda l’iniziativa, non possiamo delegare il cambiamento solo alle autorità locali. Ognuno di noi, con un piccolo gesto quotidiano, può fare la differenza.

Invito tutti, grandi e piccoli, a fare la loro parte. Perché se non lo facciamo insieme, non sarà mai sufficiente. La città è casa nostra e come tale va trattata con amore e cura. Solo con l’impegno di ciascuno di noi, solo se ci uniamo in questo progetto di bellezza e rispetto, possiamo veramente cambiare le cose.

Non è un obiettivo facile, ma è possibile. Un passo alla volta, tutti insieme. Per Livorno, per le nostre radici, e per le generazioni future.

Con tutto il cuore,

Francesco Stefanini, in arte Mrgreen

