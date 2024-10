Home

26 Ottobre 2024

Colonia felina Fortezza Nuova, l’Amministrazione comunale fa chiarezza rispetto a notizie che circolano attraverso i social e inviate alla stampa

Livorno, 25 ottobre 2024 – La colonia felina è e rimarrà all’interno della Fortezza Nuova.

L’Amministrazione comunale tiene a far chiarezza in merito alla situazione concernente la colonia felina che da anni vive nella Fortezza Nuova.

Purtroppo, sono diverse le narrazioni che circolano, anche attraverso i social, e i risulta inviate alla stampa, in merito alla vicenda dello spostamento, non sempre corrispondenti alla realtà.

La colonia felina è e rimarrà all’interno della Fortezza Nuova.

Lo spostamento della colonia è avvenuto dal piano superiore della Fortezza al Piano inferiore (in linea d’aria circa 50 mt) nell’area dove la colonia è censita, ed è dovuto alla necessità inderogabile di eseguire lavori con finanziamento PNRR che interessano l’area del piano superiore in cui risiedevano le cucce e le ciotole dei gatti.

La tipologia di lavori che interesseranno il sito e l’utilizzo di mezzi pesanti atti al carico e scarico dei materiali, comportano inevitabilmente la necessità di dover interdire l’area superiore per motivi di sicurezza così come confermato dal Direttore Lavori , non autorizzando a tal fine l’accesso al piano a tutto il personale non autorizzato essendo area di cantiere.

I felini invece sono liberi di circolare ovunque all’interno della fortezza.

Tale spostamento è stato autorizzato dall’organo competente, ASL Veterinaria. L’ASL ha effettuato il sopralluogo rilasciando parere, favorevole indicando alcune prescrizioni a cui l’Amministrazione ha dato seguito

In particolare, per facilitare lo spostamento dei felini da un’area all’altra in tutta sicurezza; la Asl ha prescritto una rampa per un periodo di tempo limitato di tre mesi.



Le cucce ed il cibo sono stati collocati in prossimità della rampa. Gradualmente, verranno spostati in prossimità della nuova area in modo che i felini si avvicinino, con le loro tempistiche alla nuova sede individuata.

L’habitat rimane, pertanto, lo stesso.

Nonostante la chiusura della Fortezza nei giorni lavorativi; è stata individuata dalle volontarie della colonia della Fortezza una fascia oraria (9-10.30) di accesso per il nutrimento dei felini, fatta eccezione dei giorni di allerta meteo.

L’ufficio competente monitora costantemente la situazione, sia facendo sopralluoghi settimanali, sia chiedendo continuo supporto alla Asl per tutte le questioni tecniche inerenti il nutrimento dei felini e ad oggi non sono state riscontrate situazioni emergenziali.

È stato rilevato che i gatti stanno scendendo per nutrirsi. Non risultano malnutriti e quelli che non riescono a scendere tramite rampa utilizzano la galleria vicina alla rampa.

E’ primario interesse dell’Amministrazione che

tutti i gatti della colonia felina ricevano nutrimento e si adattino alla nuova collocazione senza che ci siano ripercussioni negative per nessun felino.