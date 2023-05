Home

3 Maggio 2023

“La commissione che non garantisca e non controlla”, la battaglia in solitario di FdI Rosignano

La denuncia del consigliere comunale Stefano Scarascia

Rosignano Marittimo, 1° maggio del 2023

“Fratelli d’Italia sta conducendo, praticamente in solitario, una costante battaglia di opposizione nel Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo.

A noi non piacciono le affermazioni cui non seguano adeguate prove che le giustifichino.

Andiamo allora a “scoprire le carte”; ancor meglio, a svelare ai cittadini e non solo ai nostri sostenitori, qualcosa di quel che succede nel “palazzo del potere” di Rosignano Marittimo.

Una delle sette commissioni consiliari è quella denominata “Commissione di Garanzia e Controllo” ed è l’unica affidata alla guida di un esponente dell’opposizione (almeno formalmente e vedremo il perché).

Il principale compito della “Commissione di Garanzia e Controllo” è la …Verifica e controllo relativamente alle attività di erogazione dei servizi per conto del Comune da parte di società e/o enti partecipati e non….. (testuale dal sito del Comune di Rosignano Marittimo) .

Quindi sarebbe tutto chiaro: alla guida della minoranza è affidato il compito di controllo; succede dovunque ci sia rispetto per l’opposizione e questa abbia contezza della propria importante funzione.

Dovunque ma non a Rosignano!!!

Sapete quante volte si è validamente riunita la commissione in quattro anni?

Due:

il 27 agosto del 2019 per l’elezione della presidente;

il 28 dicembre del 2020 per eleggere la nuova presidente.

Attività dell’Amministrazione controllate in quattro anni: nessuna!!!

Le due Presidenti, la prima esponente del Movimento 5 Stelle e la seconda della Buona Destra non sono riuscite a sottoporre a controllo neanche un atto dell’Amministrazione: questa è, purtroppo, la realtà.

Si poteva immaginare che i recenti fatti di cronaca giudiziaria, che hanno coinvolto il Sindaco in relazione alla gestione della discarica di Scapigliato potessero scuotere dal torpore politico l’attuale Presidente.

Assolutamente no, inerzia totale; difficile concedere la buonafede e non immaginare evidenti complicità politiche nel non volere affrontare la questione.

I cittadini devono sapere un’altra cosa molto importante: grazie ad una forzatura stalinista del regolamento ed alla connivenza politica di tutte la altre forze di minoranza Fratelli d’Italia è stato escluso dalla partecipazione alla Commissione di Garanzia e Controllo.

Forse temevano e temono che la nostra presenza in Commissione potesse disturbare i manovratori del potere sia palesi ( la maggioranza ) che occulti ( la finta opposizione ).

Cercheremo di fare al meglio il nostro dovere nei confronti dei cittadini anche senza essere in una commissione umiliata nella sua rappresentatività e defraudata delle proprie prerogative.

E’ giusto però che tutti sappiano cosa succede nel chiuso del “palazzo del potere” con la complicità politica di chi dovrebbe svolgere funzioni di opposizione e controllo”.

Stefano Scarascia

