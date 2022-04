Home

Cronaca

La comunità Bengalese di Livorno piange la scomparsa del 50enne Uddin Mia. Lascia 9 figli

Cronaca

16 Aprile 2022

La comunità Bengalese di Livorno piange la scomparsa del 50enne Uddin Mia. Lascia 9 figli

Livorno 16 aprile 2022 – La comunità Bengalese di Livorno piange la scomparsa del 50enne Uddin Mia

Ad annunciare la scomparsa del 50enne è Il consigliere comunale aggiunto rappresentante degli stranieri in città Shaha Polas che lo ricorda così:

“Uddin Mia – ( che lavorava mercato centrale ) cittadino del Bangladesh, è deceduto oggi alle ore 14.00 all’ospedale di Livorno .

Era una persona molto brava, tutta la sua famiglia è rimasta in Bangladesh,—– Le mie condoglianze alla famiglia”

Uddin Mia una persona con una tragica storia di speranza finita a 50 anni.

Era arrivato in Italia quasi 10 anni fa con il sogno di una nuova vita, una vita migliore per mantenere la famiglia composta da nove figli lasciata in patria

La vita in Italia però non gli ha sorriso si è ritrovato a vendere verdure fuori dal Mercato centrale di Livorno. Seduto sul marciapiede con due o tre cassette di legno con sopra la sua mercanzia, presumibilmente anche senza permessi ma sicuramente al di fuori di ogni normativa igienica per le quali balzò su tutta la cronaca locale. Fu ripreso mentre usava i rametti di ramerino per spazzare in terra per poi rimetterli sopra le cassette nella speranza di venderli. Una vita non proprio bella rispetto alle prospettive e speranze.

Dopo essersi sentito male un mese fa proprio lì dove cercava di sbarcare il lunario racimolando pochi spiccioli, oggi le sue speranze ed i suoi sogni si sono definitivamente conclusi con il decesso in terra straniera.

La comunità bengalese vuole organizzare il trasporto in patria della salma perchè riposi vicino alla famiglia. E’ un funerale costoso (sono necessari 4.500 euro) soprattutto per una persona che non aveva niente.

La comunità Bengalese ha pertanto deciso di fare una raccolta fondi per riportare la salma di Uddin a casa in Bangladesh.

Per info e contatti:

Il consigliere comunale aggiunto e rappresentante degli stranieri Polas Shaha : 388 75 45 712

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin