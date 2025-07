Home

Cronaca

La consigliera aggiunta per i cittadini stranieri ringrazia il Sindaco

Cronaca

8 Luglio 2025

La consigliera aggiunta per i cittadini stranieri ringrazia il Sindaco

Livorno 8 luglio 2025 La consigliera aggiunta per i cittadini stranieri ringrazia il Sindaco

A un anno dalla sua elezione, Lali Lomtadze scrive una lettera di apprezzamento per l’ascolto ricevuto

Livorno, 7 luglio 2025 – Al termine del suo primo anno in Consiglio Comunale, la consigliera aggiunta per i cittadini stranieri Lali Lomtadze traccia un bilancio della sua esperienza e, nome della Comunità straniera, scrive una lettera di ringraziamento al sindaco Luca Salvetti.

“Grazie per il difficile lavoro svolto e per avere promosso iniziative che migliorano la qualità della vita di noi tutti – scrive Lomtadze – Il suo sostegno ha dato un impulso significativo ai progetti e alle iniziative della nostra Comunità. La ringraziamo per la grande disponibilità e per l’attenzione riservata alle nostre esigenze. La sua apertura è molto apprezzata da tutti”.

“Voglio sottolineare – prosegue la consigliera – che vivo a Livorno da 18 anni e lei è il sindaco che ha ascoltato di piu i nostri problemi e ha sempre cercato di trovare una soluzione giusta”. La lettera si conclude con gli “auguri per un lavoro ricco di soddisfazioni da parte di tutta la Comunità”.

La figura del consigliere aggiunto è stata istituita dall’Amministrazione comunale per garantire una rappresentanza in Consiglio Comunale dei cittadini stranieri extracomunitari o apolidi. Le elezioni si sono svolte l’8 e 9 giugno 2024 in concomitanza con le votazioni europee ed amministrative e Lomtadze ha vinto con 115 preferenze.