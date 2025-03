Home

Cronaca

La Cooperativa Itinera premiata con il Certificato di Eccellenza TOP EXPERIENCE BITAC 2025

8 Marzo 2025

Livorno 8 marzo 2025

La Soc. Coop. Itinera Progetti e Ricerche ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il progetto VIA LIBERA: mappatura dell’accessibilità e mobilità smart sui Cammini Toscani. Il progetto si è aggiudicato il Certificato di Eccellenza TOP EXPERIENCE BITAC 2025, assegnato alle dieci migliori buone pratiche nel settore turistico per innovazione, impatto territoriale e accessibilità.

Il progetto VIA LIBERA è stato uno dei progetti pilota realizzati nel 2024 nell’ambito di Toscana: regione accessibile a tutti, promosso dalla Regione Toscana in coprogettazione con il Terzo Settore e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

Coordinato dalla Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche, VIA LIBERA ha posto al centro l’accessibilità dei Cammini Toscani, tracciando una mappatura dei luoghi di valore storico, culturale e naturalistico. L’iniziativa ha permesso di rendere questo patrimonio fruibile per un pubblico ampio e diversificato, con particolare attenzione ai target fragili, contribuendo a una conoscenza più inclusiva e consapevole del territorio.

La mappatura ha riguardato tre itinerari dell’Atlante dei Cammini Toscani:

Via Francigena (Gambassi Terme – San Gimignano);

(Gambassi Terme – San Gimignano); Via Lauretana Toscana (Valiano – Cortona);

(Valiano – Cortona); Cammino di Santa Giulia (Livorno – Parrana S. Martino).

Grazie a un approccio innovativo, VIA LIBERA ha sviluppato strumenti digitali per migliorare l’accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale e naturalistico toscano:

Videogame educativi e tour virtuali in 360° con visori VR, per esplorare i Cammini digitalmente;

con visori VR, per esplorare i Cammini digitalmente; Virtual tour con video in LIS (Lingua dei Segni Italiana), per ampliare l’accessibilità comunicativa;

(Lingua dei Segni Italiana), per ampliare l’accessibilità comunicativa; Podcast tematici e contenuti digitali , per offrire una narrazione coinvolgente e inclusiva;

, per offrire una narrazione coinvolgente e inclusiva; App inclusiva, per esplorare i Cammini Toscani in modo accessibile.

Questi materiali sono stati integrati in un portale web accessibile, sviluppato secondo le linee guida AgID per garantire una comunicazione senza barriere.

Il riconoscimento BITAC 2025 rappresenta un’importante conferma del valore di VIA LIBERA, non solo come strumento di inclusione, ma anche come modello innovativo capace di coniugare sostenibilità, accessibilità e sviluppo economico.

Con VIA LIBERA, i Cammini Toscani diventano sempre più accessibili, confermando il turismo inclusivo come una risorsa strategica per il futuro.