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La Coppa Barontini è del Borgo, il Venezia si ferma al Ponte dei Francesi

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13 Giugno 2026

La Coppa Barontini è del Borgo, il Venezia si ferma al Ponte dei Francesi

Livorno 13 giugno 2026 La Coppa Barontini è del Borgo, il Venezia si ferma al Ponte dei Francesi

Coppa Barontini 2026, il Borgo concede il bis: trionfo nei fossi medicei davanti a una folla delle grandi occasioni

È ancora il Borgo a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Barontini. L’armo bianconero ha conquistato la 57esima edizione della storica competizione remiera livornese, imponendosi lungo l’affascinante tracciato dei fossi medicei al termine di una serata ricca di emozioni e vissuta davanti a una straordinaria cornice di pubblico.

La sfida tra gli equipaggi delle sezioni nautiche cittadine ha regalato spettacolo dall’inizio alla fine, confermando ancora una volta il profondo legame tra Livorno e le sue tradizioni remiere. A tagliare per primo il traguardo è stato il Borgo, che ha preceduto il Labrone, autore di una prova convincente conclusa al secondo posto. Sul gradino più basso del podio è salito invece il San Jacopo.

Non è riuscito a portare a termine la gara il Venezia, costretto al ritiro all’altezza del Ponte dei Francesi e quindi fuori dalla classifica finale.

Per il Borgo si tratta dell’ennesima affermazione di un ciclo vincente che sembra non conoscere soste. Dal 2022 a oggi, infatti, la Coppa Barontini è sempre finita nelle mani dell’armo bianconero, protagonista di un dominio che si è rinnovato anche in questa edizione 2026.

Le emozioni del fine settimana remiero erano iniziate già nella giornata di sabato 13 giugno con le gare dedicate alla Coppa Edda Fagni. Nella competizione femminile a quattro remi il successo è andato all’Ovosodo, capace di imporsi con il tempo di 5’26″54. Tra gli juniores, invece, a festeggiare è stato il Venezia, che ha chiuso la propria prova in 5’16″47.

La Coppa Barontini si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti del calendario sportivo e tradizionale livornese, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone lungo i fossi medicei per celebrare una passione che attraversa generazioni e continua a rappresentare uno dei simboli più autentici dell’identità cittadina.

LA CLASSIFICA FINALE:

Borgo, 15’08″53

Labrone 15’13″57

San Jacopo 15’21″03

Pontino 15’38″18

Ovosodo 15’38″35

Salviano 15’52″65

Ardenza 16’15″86

La Coppa Barontini è del Borgo, il Venezia si ferma al Ponte dei Francesi