Home

Sport

Remo

La Coppa Liberazione che apre la stagione remiera, sarà la prima delle cinque gare della tradizione livornese

Remo

23 Aprile 2022

La Coppa Liberazione che apre la stagione remiera, sarà la prima delle cinque gare della tradizione livornese

Livorno, 23 aprile 2022

La sesta edizione della Coppa Liberazione apre la stagione delle gare remiere livornesi, che tornano tutte al completo dopo due anni di stop a causa della pandemia.

La Coppa Liberazione, gara remiera a eliminazione diretta, sarà disputata tra Porto Mediceo e Darsena Nuova, lunedì 25 aprile alle ore 15,30 e terminerà entro le 19.

Parteciperanno alla gara tutte le cantine e per quanto riguarda gli equipaggi al femminile la presenza sarà al 50%.

Si disputeranno la coppa: 8 equipaggi a 10 remi, 6 equipaggi junior a 4 remi e 3 equipaggi femminili a 4 remi.

La Coppa Liberazione è promossa da tutte le sezioni nautiche, dai tre comitati remieri e dall’Amministrazione Comunale.

La presentazione della gara è avvenuta nella bella cornice della cantina del Palio Marinaro, sugli Scali Finocchietti 2 alla presenza del sindaco Luca Salvetti, di Maurizio Quercioli, presidente del comitato organizzatore del Palio Marinaro, del vicepresidente della Coppa Barontini Francesco Lorenzini, del presidente della Coppa Risiatori Luca Ondini.

Inoltre erano presenti anche Dino Lorenzini in rappresentanza delle sezioni nautiche e Luca Marconi presidente del comitato regionale della Federazione Canottaggio.

Al termine della conferenza stampa sono stati effettuati i sorteggi per le partenze.

In caso di maltempo la Coppa Liberazione sarà annullata.

Ecco gli abbinamenti delle partenze effettuati nel corso della conferenza stampa:

– 10 remi

1) Sud Sezione Nautica Ardenza – Nord Sezione Nautica Venezia 1924

2) Sud Sezione Nautica Salviano – Nord Borgo Palio Marinaro Livorno

3) Sud Sezione Nautica San Jacopo 1925 – Nord Sezione nautica Labrone

4) Sud Sezione Nautica Pontino San Marco – Nord Sezione nautica OvoSodo

– Minipalio

1) Sud Labrone – Nord Pontino

2) Sud Salviano – Nord Venezia

3) Sud Borgo – Nord Ovosodo

– Prevista anche la sfida al femminile con Labrone, Ovosodo e Salviano che si sfideranno in una gara a cronometro. I due tempi più brevi si affronteranno poi per il primo posto

“Con la Coppa Liberazione inizia la stagione delle gare remiere, che saranno finalmente disputate tutte e 5 dopo due anni di stop per l’emergenza sanitaria” ha dichiarato il sindaco Salvetti. “La città così si vede restituire le tradizioni a cui è legata con l’aggiunta di eventi che faranno da corollario ad ogni manifestazione remiera. Il 2022 è l’anno in cui ci ripresentiamo al completo sia perché ci sono le condizioni per effettuare le gare remiere, sia per onorare l’impegno e il sacrificio di tutti i vogatori e dei dirigenti”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin